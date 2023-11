Osmý ročník plesu handicapovaných, který zahájil plesovou sezonu v kulturním domě v Klatovech, se vydařil. Pestrý program i atmosféra nadchly diváky i moderátorku Terezu Pergnerovou.

Ples handicapovaných v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Na plese, kde se společně baví handicapovaní a zdraví lidé, nebyla nouze o dojetí při některých vystoupeních, smích, ale i obdiv. Nutno podotknout, že energii, kterou vyzařují mnozí lidé, kteří se potýkají s různým handicapem, by jim i zdraví mohli mnohdy závidět. Dokázali to řádně roztočit i na parketě. „Hvězdou večera byl paralukostřelec David Drahotínský, dvojnásobný mistr světa, několikanásobný medailista, který nám přesnou střelbu ukázal i zde. Skladba večera byla tentokrát hodně zaměřená na aktivity a vystoupení osob se zdravotním postižením v různých směrech. K vidění bylo divadlo ve spolupráci s divadelním spolkem Za oponou, vystoupili Paradance, SKV Praha, Freedom, nechyběla tradiční losovačka. A o zpestření se postarala i taneční skupina Diamond dance,“ seznámil s programem předseda spolku Lenox, který ples pořádal, Lukáš Kroupa.

Ten byl zároveň potěšen, že lidé na ples chodí stále více. „Při prvním plese nás tady bylo málo, dneska už je to mnohem lepší, zaplní se sál. Jsem rád, že i přesto, že nás trochu přibrzdil covid, kdy jsme museli vynechat jeden ročník, tak si lidé našli cestu zpět. Co mě těší ještě víc je, že každý rok přichází noví a noví lidé, že se dostává náš ples do širšího povědomí,“ uvedl Kroupa.

Zdroj: Daniela Loudová

Cílem plesu je provázat svět handicapovaných a zdravých lidí, a to se daří, i když dle slov předsedy Lenoxu to jde stále pomalu. „Vnímám, že soužití jde pomalu, vzájemně se stále poznáváme, ale cítím vzájemnou ochotu se učit, a to je důležité. Jedním z hlavních cílů plesu je podpořit vzájemné poznávání. Já tvrdím, že přispět by k tomu měly obě strany, že by handicapovaní neměli mít jen nataženou ruku a čekat, co pro nás kdo udělá, kdo nám jak pomůže,“ uzavřel Kroupa.

Ples si užívala také jeho moderátorka Tereza Pergnerová. „Je tady fantastická atmosféra. Musím říci, že předtím než to vše vypuklo, tak mi můj kamarád říká, víš, oni ti Klatováci jsou takoví chladnější, ale není to pravda. Je to samozřejmě dané tématem. Já jsem moc ráda, že tady mohu být. Tady se jen neplesá, tady se ukazuje, jak daleko se dají posunout hranice, co vše společně můžeme dokázat,“ řekla moderátorka.

Ani déšť nepřekazil lampionový průvod pořádaný ke 160. výročí ZŠ Plánická

V posledních letech je známá pořady, kde pomáhá lidem, a tak jí téma plesu není rozhodně cizí a společná zábava všech jí přijde přirozená. „V mém světe to takto má být, protože všichni žijeme jeden život, na jednom světě a je potřeba hlásit se o své místo na slunci, a to všichni máme, nikdo nesmí být upozaděn,“ dodala Pergnerová.

Výtěžek z plesu jde přímo na podporu sportovního florbalového klubu vozíčkářů SK Indians Plzeň.