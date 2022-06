„Je to docela mazec. Už to není, co bývalo, kdy sem člověk přišel, dal deset kousků a stálo ho to tři stovky. Už si jich tolik nedám, ochutnám, pokud je tady nějaká novinka a pak jdu po klasice, ale už v mnohem menším počtu,“ smál se Radek Kopačka a poklepával si na peněženku.

Letos lidé za půllitr piva zaplatili 40 Kč, ale i 80 Kč, záleželo zda šli právě po již zmiňované klasice nebo si chtěli dát nějaké speciál. S cenami přitlačili také u jídla, kdy například klobása vyšla na 70 Kč a kdo si chtěl dopřát a dal si větší, tak 90 Kč. To ale mnohé neodradilo. „Je to jednou za rok a dva roky jsme se jen marně těšili, tak teď si to musíme pořádně užít. Pořád je to akce, kde se sjede spoustu přátel a pořádně se pobaví. Kapely super, pivo teče, tak co víc si přát,“ pochvaloval si Pavel Vybíral.

Marek Ztracený opět zazářil a získal dvě ceny

Tradici dodrželo také počasí, takže stejně jako téměř každý rok, i tentokrát zapršelo.

Přesto všechno si pivní slavnosti užily davy lidí a především ve večerních hodinách parkoviště v ulici Franty Šumavského bylo plné. Spokojen byl i pořadatel Vlastimil Lagron: „Myslím, že to povedlo. Lidé chodili, užívali si, a to je hlavní.“