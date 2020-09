„Představení na hradech Rabí a Švihov byla jedním slovem úžasná. Atmosféra obou míst je neskutečná a náš historický příběh se přesně na taková místa hodí. Co je pro nás ale daleko důležitější, že opera získává mezi lidmi na popularitě a ohlasy jsou ve všech směrech pozitivní. Lidé si navzájem operu doporučují ke shlédnutí, za což jsme rádi,“ řekl autor hudby Miloš Bešta.

Tajemno hradů večer dodává představení jedinečnou atmosféru, kterou si příchozí pochvalují. „Byla jsem zvědavá, jaká rocková opera bude. Nikdy mě žánr jako opera nelákal, ale z téhle jsem byla doslova nadšená. Šla jsem na ni do Švihova, protože tady kousek bydlím. A nemělo to chybu, krásný příběh a zpěv. Je skvělé, že něco tak krásného a profesionálního umíme i my tady na Klatovsku, ne jen v Praze,“ řekla jedna z divaček Ivana Jelínková.

Představení bylo zakončeno dlouhým potleskem.

Ti, kteří ještě operu neviděli, nemusí zoufat. „Můžeme slíbit, že i v následujícím roce budou diváci mít možnost vidět Kladivo na pýchu například na hradě Velhartice, v Běšinech, v lesním divadle v Nýrsku nebo v repríze v klatovském divadle. Letošní rok zakončíme v přeloženém termínu 27. října v kině v Sušici. Zároveň jednáme i o hradu Kašperk a chystáme se oslovit i Klenovou, Blatnou nebo Horšovský Týn,“ nalákal Bešta.

Termíny naleznou fanoušci na webu nebo facebooku opery.