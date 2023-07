Benefiční koncert v Nýrsku pořádaný v pátek spolkem Nýrsko ŽIJE se stal nezapomenutelným zážitkem, který přinesl naději a pomohl zlepšit život třem odvážným dětem. Podpořit dobrou věc přišlo více než 300 návštěvníků.

Benefiční koncert v Nýrsku. | Foto: se svolením spolku Nýrsko ŽIJE

Koncert se konal na podporu tří statečných dětí: Štěpánek (13 let) po dětské mozkové obrně, Karolínka (6 let) s akutní toxoplazmickou infekcí po 9 operacích a Emmička (5 let) s ochrnutím pravé strany těla, oslabením svalů a těžkou vývojovou poruchou. „Dojali nás svými odvážnými příběhy a silou, s jakou čelí životním výzvám. Díky laskavosti a štědrosti našich návštěvníků jsme dokázali vybrat úžasnou částku 50 154 Kč, kterou jsme věnovali na podporu jejich léčby, rehabilitací a vybavení, které potřebují pro svůj každodenní život,“ uvedl za spolek David Křížek.

Hlavní hvězdou večera byla talentovaná nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel Skleničková, kterou provázela skupina Barock. Nádherné melodie vtáhly posluchače do světa hudby a vyvolaly emocionální okamžiky, které se zapsaly do paměti všech. Místní kapela Chai potěšila svými vystoupeními a připomněla, jak důležité je podporovat místní umělce.

Hradem Opálka zněla hudba, ale i řinčení zbraní bojujících rytířů

„Chceme srdečně poděkovat všem návštěvníkům, dobrovolníkům, podporovatelům a umělcům, kteří se podíleli na úspěchu tohoto koncertu. Vaše laskavost a štědrost nás dojaly a byly zásadní pro dosažení tohoto úžasného výsledku. Vaše příspěvky budou mít dlouhodobý a pozitivní dopad na životy Štěpána, Karolíny a Emmy. Díky vám budou mít lepší možnosti pro rozvoj, léčbu a zlepšení svého každodenního života. Celá akce byla důkazem toho, že hudba má nejen sílu spojovat lidi, ale také změnit životy a přinést naději,“ zhodnotil Křížek a dodal, že již nyní připravují další akce a setkání, která potěší a zároveň budou přínosem pro ty, kdo potřebují pomoc.