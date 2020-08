I přes nižší účast zahraničních souborů překvapí zářijový festival Divadlo svým rozsahem.

Mezinárodní festival Divadlo se v Plzni uskuteční od 9. do 16. září. Jedním ze zahraničních hostů bude Slovenské národné divadlo s inscenací Dnes večer nehrajeme. | Foto: Archiv festivalu

Osmadvacátý ročník Mezinárodního festivalu Divadlo připravil od 9. do 16. září více než padesát představení. Vzhledem k situaci, jaká ve světě panuje, nebude letos tak široká zahraniční účast jako v předchozích ročnících – do hlavního programu zasáhnou souboryz Francie a Slovenska, do doprovodného ještě z Polska.