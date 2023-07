Areál nad nádražím ve Švihově se po dva dny zaplnil tisíci lidí, kteří si přijeli užít hudební festival Hrady CZ. A i když se vyplnila obávaná předpověď a občas zapršelo, všichni si festival užili naplno. Mirai svou show nezklamali a kapela Kabát byla tím pravým vrcholem, i bouřka se jich zalekla a Švihov jen pokropila a šla dál.

Hrady CZ ve Švihově. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

Po pátečním rozjezdovém dni, kdy se o hudební nálož postarali Sofian Medjmedj, Michal Hrůza, Majk Spirit, řádně energií nabitá Gaia Mesiah a vrcholní Kryštof a Anna K., ta pravá, pořádná festivalová vřava přišla v sobotu, kterou zahajovali Pam Rabbit, následoval Tomáš Klus, Kurtizány z 25. avenue, No Name, Cocotte Minute, Skyline a pak už to začalo na pódiích i před nimi vřít. Na scénu přišly Dymytry, po kterých následovaly Wanastovi Vjecy. Ohně, tanec, zpěv, mexické vlny, ale i jahodová lehátka nechyběly v podání Mirai.

Pekelné ohně rozpálily stage, když to na nich rozjela naplno kapela Kabát. Sice to zpočátku vypadalo, že koncert bude mít jen několik minut, protože byla hlášená bouřka. Nad Švihovem to již řádně blýskalo, ale nakonec jen krátce zapršelo a tisíce lidí si užily pecky Kabátů až do konce a odjížděli spokojení. „Trochu mě vyděsilo, když jsem před Hrady CZ viděla, jak lidé hromadně prodávají lístky, moc jsem to nechápala, proč vlastně. Ale rozhodně o hodně přišli, protože to stálo za to. Mirai jsou pecka a Kabáti? To je legenda, která nikdy nezklame. To se prostě musí zažít,“ zhodnotila Barbora Lhotská.

A festival proběhl v klidu i dle policie, která dle mluvčí Evy Červenkové nemusela řešit žádné konflikty v rámci veřejného pořádku.

