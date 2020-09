Zpěvák Marek Ztracený si neužívá jen na koncertech, kterých měl během léta mnoho. V poslední době ho zaujala i kola. Nejenže si pořídil elektrokolo a společně s rodinou brázdí Šumavu, ale dokonce se dostal i na Tour de France.

Natáčení nového videoklipu Marka Ztraceného s Karlem Rodenem. | Foto: Archiv Marka Ztraceného

I když se nekonaly velké festivaly, kde měl zpěvák vystupovat, v létě vůbec nezahálel. „Všichni říkali, že se nebude hrát, ale my jsme hráli například více než minulý rok. Byly to fajn koncerty, sice menší, ale o to příjemnější. Bereme to, jak to je, a neděláme z toho drama. Netrápíme se. Jak se objevila korona, vyhlásili jsme halové turné, prodali jsme padesát tisíc lístků a máme se na co těšit,“ řekl Ztracený, který bude mít podzim klidnější – bude se chystat na halové turné. „Složil jsem ústřední písničku k filmu Gump – pes, který naučil lidi žít. Je to zase nová zkušenost. Hodlám se věnovat také sobě, protože léto bylo dost náročné,“ uvedl zpěvák.