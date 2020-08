Zpěvačka Lucie Vondráčková natáčela v šumavské vesničce Rozsedly svůj nejnovější klip. Kromě ní se v něm objeví i další známá tvář.

„Píseň, k níž se klip natáčí, se jmenuje Big Ben. A je z posledního alba Růže. Je o lásce. O té, co už odchází. O té, co už nefunguje. Ale je to bod zlomu. Ještě ji ti dva mohou zachránit. A nebo ne,“ prozradila Lucie. Po jejím boku si zahrál Martin Kraus. Herec, přezdívaný český Belmondo, neskrýval, že z toho má radost. „Jako puberťák jsem snil o rychlých autech, Jeanu Paulu Belmondovi a Lucce Vondráčkové, jež nás mladé kovboje oslňovala už tenkrát zpěvem, tancem a hlavně pořadem Marmeláda,“ smál se herec a dodal: „No prosím, a asi po dvaceti letech si hraju na jejího muže a dokonce v její písni! Nevím jak vy, ale já mám splněno.“