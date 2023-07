Areál nad nádražím ve Švihově se v již v pátek zaplnil tisíci lidí, kteří si přijeli užít hudební festival Hrady CZ. A i když se mnozí obávaly deště, žádný nepřišel a tak si všichni mohli užívat naplno. A v sobotu se pokračuje dál.

Hrady CZ ve Švihově. | Video: Deník/Daniela Loudová

O páteční hudební nálož se postarali Sofian Medjmedj, Michal Hrůza, Majk Spirit, dav řádně rozproudila energií nabitá Gaia Mesiah. Nechybělo vyhlášení karnevalových masek, kde byli k vidění neposedné kobylky, medúzy, hippies, piráti, ale i hradní démon, vodníci, svůdné taxikářky a mnoho dalších.

Mezi nejočekávanější koncerty patřilo samozřejmě vystoupení skupiny Kryštof, která do devadesátiminutové show dala vše a fanoušci si tak přišli rozhodně na své. A vrcholem pátečního večera byla Anna K.

Návštěvníci kvitovali návrat k dřívějšímu modelu, kdy se na festivalu hrálo na dvou pódiích. „Já jsem rozhodně ráda, že jsou opět dvě pódia, na kterých se hraje, protože vloni to bylo šílený, jak bylo jen jedno, tolik volného času a méně kapel, to nebylo dobré. Ale letos opět pecka a užíváme si to. I když ne všechny kapely jsou dle mého gusta, ale i tak to nemá chybu a naštěstí zatím přeje i počasí,“ řekla jedna z pravidelných účastnic Hradů CZ Kateřina Novotná.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

A ta pravá pořádná hradní nálož přijde v sobotu, kdy bude festival vrcholit legendami jako jsou Wanastovi Vjecy a Kabát. Chybět ale nebudou ani Mirai, Dymytry, No Name a další.

I nadále je třeba dbát opatrnosti při projíždění Švihovem kvůli velkému množství lidí a také možností tvorby kolon.

Sobota

Kooperativa Zelená stage

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

18:15 - 19:15 Dymytry

20:45 - 21:45 Mirai

O2 Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 No Name

17:00 - 18:00 Skyline

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 – 23:20 Kabát