/FOTO, VIDEO/ Jako tradičně na konci léta se v Klatovech odehrál v tamním kempu Lázně koncert kapely Tři sestry. A opět své fanoušky nezklamali.

Pirates Of The Pubs a Tři sestry v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Na rozdíl od předchozích let, kdy praskal kemp ve švech, se na návštěvnosti podepsalo deštivé a chladné počasí. Ale i tak se dostavily stovky lidí a koncert si užily. Jako předkapela zahrála skupina Pirates Of The Pubs. "Letos je to hrozné. Na jakýkoliv koncert jdu, tak prší. Léto se opravdu nevyvedlo. Ale chodím na koncerty kapel, na které chodíme léta, takže si je nenechám ujít ani v takovém počasí. A Tři sestry nikdy nezklamou," řekl jeden z návštěvníků Marcel Peterka.