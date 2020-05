Falcon klub v Klatovech, který funguje necelé dva roky díky dobrovolníkům, dostal s nuceným uzavřením ránu. Přestal získávat potřebné finance na chod a placení nutných poplatků. Fanoušci a kapely ho ale nenechali ve štychu.

Koncerty ve Falconu v Klatovech před koronavirovou krizí. | Foto: archiv Falconu

Po uzavření klubu se všem promítaly v hlavě černé scénáře. „Nejprve to vypadalo, že nesplatíme všechny závazky, protože za ty dva roky se nám ještě nepodařilo dát dohromady tolik prostředků, aby byl Falcon úplně nezávislý. Měli jsme tak pěkně rozjetou sezonu, že to vypadalo, že se nám to podaří do konce června. Když už jsme viděli světýlko na konci tunelu, že vše splatíme, tak jsme museli zavřít,“ řekl předseda klubu Falcon Martin Opatrný.