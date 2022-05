Mně už kdysi utekla podobná příležitost, kterou mi v jedné jeho hře nabízel Ladislav Smoček a do dneška mě to trápí. Když se objevila tato možnost, chopil jsem se toho. Jednak je to legendární hra a jednak jsem už o hraní v Plzni přišel kvůli covidu. A za třetí, trochu jsem si zvykl hrát v létě a hodně se na to těším.

Jaké to pro vás bude hrát ženu?

Já říkám, že kam čert nemůže, tam nastrčí mě. Ženu už jsem několikrát hrál, jak u nás v Divadle Sklep, tak i jinde. Takže nějaké zkušenosti mám. Myslím, že se to dá hrát pokaždé trochu jinak, ale tak, že je to ještě komedie a nemusí to být jen šaškárna.

Pojmete to tedy tímto způsobem? Aby to nebyla šaškárna?

Ještě samozřejmě uvidím, co po mně bude chtít pan režisér, ale myslím, že paní Outěchová se dá hrát tak, aby to byla opravdu legrace, nemusí to být úplně vykloubené.

Zmiňoval jste, že venku hrajete poměrně často? Jaké to pro vás je se všemi těmi ruchy z okolí?

Mně se hraje venku dobře, protože je to za prvé v létě, v zimě, co si pamatuji, jsem venku moc nehrál. Za druhé, je při tom skvělá atmosféra. Lidé přijdou za určitou pohodou, jinou atmosférou, než je v uzavřeném prostoru. Vždycky to nějak působí a pomáhá to i v kontaktu mezi herci a diváky.

OBRAZEM: Slavnostní večer se nesl ve znamení swingu a vzpomínek

Už jste viděl prostor, kde se bude představení hrát?

Ještě ne, bude to překvapení. Mým úkolem bude přizpůsobit se jakémukoliv prostoru, netrápí mě to. Že bych tam přišel a řekl, že tam hrát nebudu, se asi nestane.

Do Plzně jezdíváte se Sklepem…

A je tady skvělé publikum. A mám tady i přátele, takže to vždycky spojím s jejich návštěvou.

Přijal jste i roli průvodce festivalem, co to ve vašem podání bude obnášet?

To obnáší, že jsem se ocitl na plakátech a stal jsem se tváří festivalu, což mi činí potěšení, že do mě pořadatelé vložili tu důvěru. A pak se pravděpodobně budu jako nájemný vrah se prolínat festivalem a nějakým způsobem oslovovat diváky. Ať už v tiskových zprávách nebo přímým osobním útokem. Ale většinou to dělám tak, že oslovím nějakého diváka, seznámím se s ním a potom oznámím, že on je demokraticky zvoleným zástupcem diváků, u kterého si ostatní mohou vyřídit veškeré reklamace.

Co vás kromě zkoušek na Divadelní léto v nejbližší době čeká?

V Divadle Na Jezerce zkoušíme hru podle britského televizního seriálu, točím krátký film propagačního charakteru, snažím se psát knížku, na což ale teď není moc času. Práce je až dost, ale to si vůbec nestěžuji.