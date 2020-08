I podle reakcí pod pódiem na náměstí Republiky bylo vidět, že písničky od této kapely nestárnou. „Lidé byli úžasní, hodně mi jich pak psalo ještě večer,“ ohlíží se v rozhovoru pro Deník za koncertem s řadou hostů Michal Šindelář.

Kdy jste začal pomýšlet na tento projekt?

Asi před dvěma lety mne napadlo, že natočím desku, která bude věnovaná tátovi, jeho práci a fanouškům. Oslovil jsem několik skvělých basáků a mile mne překvapili, všichni na to kývli okamžitě. Vedlo mě k tomu i to, že skoro po každém našem koncertě za mnou chodila spousta lidí, kteří na tátu vzpomínali.

S některými z hostů jste si díky tomu zahrál poprvé. Jaké to bylo?

Samozřejmě jsme se potkávali na koncertech a festivalech, ale kromě Karla Nováka z George And Beatovens, jsem s nikým nikdy nehrál, ve studiu to byla premiéra. A byl to neuvěřitelný zážitek si zahrát s takovými legendami, jako je Milan Broum nebo Milan Špalek. To je splněný sen každého kluka, který někdy dělal muziku.

Jaký byl pro vás plzeňský koncert?

Že by se potkalo tolik lidí na jednom pódiu, se už asi nikdy nestane. Takže byl jedinečný. A asi neopakovatelný. Moc jsem si to užil.

Stihl jste vnímat i reakce pod pódiem?

Tím, že tady byla ještě televize a vše se řešilo dva měsíce dopředu, tak jsem byl rád, že jsem se soustředil na hraní. Ale z toho, co jsem zvládl zaregistrovat, byli lidé úžasní, hodně mi jich pak psalo ještě večer přes sociální sítě.

Písničky, které zazněly, jste hrál ještě s tátou a Katapultem. Jaký je to pocit je hrát teď v takové podobě?

Tím, že jsem to hrál s takovými hosty, to pro mě bylo, jako bych je hrál zase s tátou. Byl to hezký pocit, si je zase zahrát po patnácti nebo šestnácti letech. Když to přeženu, bylo to, jako bych se vrátil domů.

Na koncertě jste křtili i CD. Není to přece jen přežitek vydávat ještě hudbu na těchto nosičích?

Je pravda, že třeba v autě už přehrávače moc nejsou, na druhou stranu se mě někdo ptal, jestli bude vinyl. A ten by měl vyjít na podzim. Pro mě osobně je CD takovou hmotnou připomínkou odvedené práce. Ale doba je jiná, i já samozřejmě už používám pro prodej nahrávek také jiné platformy. Na podzim bych chtěl ještě vydat svoji sólovou desku a myslím, že naposledy bude i na CD.

Na festivalu jste si zahrál i na bicí s kapelou Blues Not Dead. Jak jste se k ní dostal?

Dohromady jsme se dali v roce 2017, kdy mě oslovil Honza Lichtenberg. V té době jsem nikde nehrál na bicí, začalo mi to chybět a nabídku jsem přijal. Začínali jsme s převzatými písničkami, abychom měli co hrát a postupně přidáváme naše skladby. Myslím, že ty věci, které teď děláme a připravujeme na desku, jsou zábavné a hlavně to baví i nás a to je nejdůležitější. Vedle toho pokračuji i s mojí kapelou.

Co plánujete dál s projektem Můj táta Dědek?

Naplánovaný je do konce roku, ale v téhle době nikdo neví. Rád bych někoho pozval na další akce, ale těžko říct, jak to bude dál, když může být každý koncert zrušen.

Jak jste vlastně prožíval období s koronavirem, kdy se nemohlo hrát vůbec? Co vám vzalo?

Já se na to snažím spíš koukat, co mi to dalo. A to byl klid. Všem říkám, že to pro mě bylo jako prázdniny u babičky. Byl jsem pořád v lese, na chatě. Nepotřebuji davy kolem sebe, takže jsem byl vlastně i spokojený.