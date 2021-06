Zpěvák Marek Ztracený vypustil na svět další novou písničku. Své fanoušky opět nezklamal. Píseň Moje milá trhá rekordy.

Několik momentek z natáčení videoklipu k písni Moje milá od Marka Ztraceného. | Foto: facebook Marka Ztraceného

Výjimečný den v klipu připravil herec Lukáš Langmajer pro svou ženu Veroniku Khek Kubařovou. Najde se v tom tak nejeden pár a zasní se zajisté nejedna žena, která by ráda něco takového také prožila. "Jde o píseň, na které jsem dlouho pracoval a snažil se, aby to byla jedna z mých nejlepších. Tak uvidíme, zda se to povedlo," uvedl Marek Ztracený.