Festival se uskuteční opět v prostoru nad vlakovým nádražím. „Ano, je jedna stage. Začalo to vloni na Hrady CZ Light a docela se to osvědčilo, protože lidé nemusí přebíhat, a na všech hradech tak lze lépe a snáze zaručit stejný program,“ uvedla mluvčí festivalu Klára Bobková.

Návštěvníci sedmnáctého ročníku festivalu se mohou těšit na kapely Divokej Bill, Mig 21, Chinaski nebo Mirai či interprety Tomáše Kluse, Pokáče, Annu K. „Program všech zastávek festivalu je stejný. A lidé kromě zmiňovaných zhlédnou i koncerty interpretů, jako jsou Vypsaná fixa, Xindl X, Trautenberk, Visací zámek, UDG, Botox či Realita. Chybět nebude páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek,“ sdělila Bobková.

Součástí areálů bude také sportovní hřiště pro děti, aby si atmosféru mohly užít celé rodiny. Partnerem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně sobotní vstupenky na festival je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu. „Jsme rádi, že můžeme návštěvníky opět přivítat v areálech festivalu i v ojedinělém prostředí osmi hradů. Právě možnost spojení hudebního zážitku s návštěvou památek je to, co už sedmnáct let dělá festival Hrady CZ jedinečným,“ řekl jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták.

Festival Hrady CZ jako vždy nabízí i ubytování v kempech, buď klasické nebo je možnost i VIP. Chybět v areálu festivalu nebudou wi-fi zóny.

ROZPIS FESTIVALU:

Pátek: 15.20 - 16.00: Realita, 16.30 - 17.30: Pokáč, 18.00 - 19.00: Anna K., 19.00 - 20.00: vyhlášení nejhezčích karnevalových masek, 20.00 - 21.00: Tomáš Klus, 21.30 - 22.30: Mig 21, 23.00 - 00.00: Mirai.

Sobota: 11.20 - 12.00: Botox, 12.30 - 13.00: Chinaski, 14.00 - 15.00: Xindl X, 15.30 - 16.30: Trautenberk, 17.00 - 18.00: UDG, 18.30 - 19.45: Vypsaná fixa, 20.30 - 21.30: Visací zámek, 22.00 - 23.00: Divokej Bill, 23.30 - 00.30: Rybičky 48.