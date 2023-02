Město ji nechalo instalovat u příležitosti 105. výročí Horníčkova narození a symbolicky v den, kdy uplynulo 20 let od jeho smrti. Město na svého slavného rodáka vzpomene také výstavou na plzeňské radnici.

„Miroslav Horníček byl renomovaný umělec, muž mnoha profesí, zkrátka fenomén. Těší mě, že jsme tímto aktem mohli ukázat, jak si vážíme jeho činnosti. Jeho celoživotní rozsáhlé dílo osobně považuji za mimořádné. Navíc jen málo rodáků hovořilo o rodné Plzni s takovou láskou a úctou jako pan Miroslav Horníček, velký plzeňský patriot,“ uvedl při odhalení desky primátor Plzně Roman Zarzycký.

Autorem desky je známý klatovský sochař a malíř Václav Fiala. „Vypadá trochu jinak, než běžné desky vypadají. Já jsem myslel na Miroslava Horníčka, co by se mu asi líbilo. A trošku jsem ji udělal jako obálku knihy. Jako by ji napsal Miroslav Horníček a nazval ji Tady jsem se narodil," popsal desku Fiala.

Miroslav Horníček se narodil se 10. listopadu 1918 v Plzni. K divadelnímu herectví se dostal na plzeňské reálce, kde navštěvoval ochotnický spolek. V roce 1941 přijal první profesionální angažmá v Městském divadle v Plzni, po druhé světové válce odešel do Prahy, kde působil na řadě scén. Mimo jiné v Národním divadle či ve Werichově Divadle ABC. Své nadání ukázal také ve filmech. Mezi jeho nejznámější televizní role patří bezpochyby pan Pécuchet ze seriálu Byli jednou dva písaři, ve filmu zazářil v roli prince Krásného v pohádce Byl jednou jeden král, v roli doktora Fausta ve filmu Kam čert nemůže či ustaraného otce ve filmu Táto, sežeň štěně! Významná je jeho činnost literární a výtvarná. Největší popularitu mu přinesl pořad plný jeho svébytného humoru Hovory H.

Mistra laskavého humoru připomene Plzeň také výstavou s názvem Tady jsem se narodil, její vernisáž se uskuteční v mázhauzu plzeňské radnice v pondělí 20. února od 16 hodin. Připomene zejména plzeňské stopy Miroslava Horníčka. „Na výstavě představíme i dosud velmi málo známé fotografie Miroslava Horníčka, zejména z jeho mládí. Zajímavostí jsou určitě nejen fotografie jeho rodiny a příbuzných, ale i snímky dobové Plzně, které pořídil Horníčkův otec Bedřich, vášnivý fotograf,“ řekla kurátorka výstavy a vedoucí odboru kultury Květuše Sokolová. Výstava potrvá do 10. března.