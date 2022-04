Hadí muž zve na horor cirkus, který přijede do Klatov

Bojíte se rádi? Máte rádi horory? Pak právě vy si přijdete na své v hororovém cirkuse, který se chystá do Klatov, a to od 28. dubna do 1. května.

Horor cirkus Ohana. | Foto: archiv cirkusu

Svá představení odehraje na place Za Beránkem, ve všední dny od 19 a v neděli od 18 hodin. „Zvu vás do prvního českého hororového cirkusu Ohana horor cirkus na zcela nové vystoupení na motivy Squid Gam . Těšit se můžete nejen na mé vystoupení, ale také na hororového klauna Špínu, vzdušné vystoupení, akrobaty, žongléry, fakíry a mnoho dalšího," pozval na cirkus hadí muž Ludvík Janíček Berousek, který částečně pobývá v Klatovech.