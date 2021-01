Tehdy jsem o něm napsali:

Městský ples v Klatovech zaplnil tamní kulturní dům. Návštěvníci si přišli na své. Součástí byla taneční vystoupení a hudební nabídka byla pestrá.

„Na plese se nás sešlo poměrně hodně. Je to krásná společenská událost a příležitost se sejít. Je hezké, že se stal klatovský městský ples již tradicí. Můj dík patří všem, kteří se na plese podílí a vystupují během něj. Program je velmi rozmanitý,“ řekl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Program plesu více přiblížil druhý z místostarostů Martin Kříž: „Už tradičně máme na hlavním sále tři kapely, začíná klatovský Big Band, který se na chvíli promění na Klatovanku, aby zazněla i dechovka. Na závěr rozproudí večer kapela M. K. Collective. Na malém sále zní známá moravská cimbálová muzika Lália, která umí zahrát na cimbál veškerý repertoár, takže není pro ně problém ani píseň od skupiny Metallica. Nechybí ani tradiční nabídka vín. V kavárně hraje DJ Mařák.“

Nedílnou součástí plesu bylo také losování o hodnotné ceny.

Hlavní hvězdou večera byl zpěvák Kamil Střihavka, který do města pod Černou věží nezamířil poprvé. „Po naší republice jezdím už více než 30 let a v Klatovech jsem byl nejednou a pokud si dobře pamatuji, tak zde byly koncerty vždy příjemné. Poznat města více ale většinou nestihnu, znám z nich většinou jen kulturní domy, divadla a podobně. Přivezou mě k vchodu a pak už musím pracovat, takže nemám moc času na prohlížení. Plesy mám rád a sám je aktivně navštěvuji, takže jsem pozvání přijal velice rád,“ řekl Střihavka.

NÁVRAT BSP

Společně se svými kamarády chystá v letošním roce i jeden velký návrat. „U mě je toho nového mnoho, práce je dost. V letošním roce chystáme po 25 letech návrat seskupení BSP, čili Balage, Střihavka, Pavlíček. Rozhodli jsme se, že natočíme novou desku a příští rok bychom ji rádi vydali. S tím je spojený i koncertní comeback. To je to, na co se těším a co mi zabere nejvíce času během roku,“ nalákal Střihavka s tím, že s muzikály už skončil.