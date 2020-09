„Čekali jsme, že sály budou v této době poloprázdné, ale zájem diváků nás překvapil, vůbec jsme nečekali že některá představení budou vyprodaná,“ řekla Eva Veruňková Košařová, ředitelka festivalu.

Trochu ji mrzí některé komentáře na sociálních sítích, hlavně kvůli koronavirovým opatřením. „Snažíme se stoprocentně vše dodržovat a možná dělat ještě víc, aby festival byl pro všechny bezpečný. Bohužel mezi lidmi je taková nálada, že zbytečně útočí. Na druhou stranu jsme dostali i spoustu podpůrných zpráv, takže je to naštěstí vyvážené,“ komentovala reakce návštěvníků.

Z premiérových snímků ji zaujal dlouho očekávaný dokument Karel. „Půlka sálu odcházela se slzami v očích, ale všichni byli z filmu nadšeni,“ uvedla Veruňková k sobotnímu uvedení dokumentu o zpěváku Karlu Gottovi.

Do Plzně přijela i jeho režisérka Olga Malířová Špátová, která na filmu pracovala dva roky. „Když jsem se dozvěděla, že je Karel vážně nemocný, věděla jsem, že musíme začít točit velmi často, naplno a pozitivně. Nejtěžší pro mě byly chvíle, kdy jsem nevěděla, jestli po něm ještě něco můžu chtít a zda jsem nepřekročila hranici. Natáčela jsem scénu, kdy jede na golfovém vozíku ke kapličce. Cítila jsem, že mu není dobře. Karel přesto bojoval, přesto si na ten vozík sedl. A pak jsem si říkala, proč jsem to dělala. Stálo mi to za ten záběr? Karel se dozvěděl, že tím trpím a jak byl nesmírně slušný a ke všem laskavý, tak si mě zavolal a říkal mi, že je tak šťastný, že jsme scénu natočili a že tam bylo tak krásné světlo,“ vzpomínala na ne vždy lehké okolnosti natáčení filmu.

Festival v Plzni potrvá do středy, kdy jej večer zakončí vyhlášení vítězů Zlatých ledňáčků a promítání vítězného filmu. Na středu také festival mimořádně zařadil jako poctu nedávno zesnulému režisérovi Jiřímu Menzelovi projekci filmu Báječní muži s klikou. Bude se promítat od 17 hodin v Malém sále v Měšťanské besedě a vstup bude zdarma. Režisér byl pravidelným návštěvníkem Finále. „Dostal jsem tu dvakrát cenu. Za Rozmarné léto to byl sud piva a prasečí hlava, To si dodnes dobře pamatuji, taky z toho mám nějaké fotky. Druhou cenu jsem tu obdržel už po listopadu 1989 za film Skřivánci na niti,“ vzpomínal režisér pro Deník v roce 2013 při jedné ze svých pravidelných návštěv festivalu.

V pondělí 28. září bude na facebooku festivalu od 18.30 živě streamovaná diskuse k dokumentu V síti.