Řádnou rockovou a metalovou nálož zažijete 11. září v kempu Lázně v Klatovech. V 16 hodin tam vypukne exkluzivní show Monster Meeting. Hlavními vystupujícími budou Traktor a Dymytry.

Dymytry v Janovicích nad Úhlavou | Foto: Deník / Kojan David

Oba headlineři chystají pro své věrné fanoušky spoustu koncertních i nekoncertních překvapení navazujících na vyprodané turné k novým deskám Revolter a Šachoffnice. „Můžete se těšit na dva plnohodnotné sety, speciální hosty vybraných koncertů, další předkapely a hlavně unikátní hudební zážitek, který se odehraje pouze v rámci tohoto tour od března do září. Bude to velké, bude to exkluzivní, bude to monstrózní,“ lákají kapely.