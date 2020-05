Máte vstupenky do klatovského divadla? Už je jasné, jak s nimi můžete naložit.

Divadlo v Klatovech. | Foto: MěÚ Klatovy

Stálá divadelní scéna Klatovy zatím nezná datum, kdy bude moci zahájit novou sezonu. Může to být v červnu, ale i později. Pro návštěvníky už má divadlo návod, jak naložit se vstupenkami na představení, která kvůli pandemii nebylo možné odehrát. „Víme, že se na představení, koncerty a besedy všichni moc těšili. Snažili jsme se proto všechny akce přesunout na dobu, kdy bude možné opět navštěvovat divadla,“ uvedla ředitelka divadla Simona Sýkorová. Dodala, že na všechny akce, které se podařilo přeložit do konce roku 2020, zůstávají vstupenky v platnosti. Akce, které se posunuly do roku 2021, ale musely být zrušeny a vstupenky se budou vracet. „Vzhledem k tomu, že jde o představení a koncerty v rámci abonmá 2019/2020, musíme je nejprve zrušit a poté znovu zařadit. Nebyli bychom schopni zajistit lidem místa, protože v následujících sezonách bude jistě rozmístění abonentů odlišné,“ vysvětlila Sýkorová.