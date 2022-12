Nadšený byl i Martin Stránský, který je na prknech, co znamenají svět, jako doma. „Bavil jsem se královsky. Mě to baví, ochotníky jsem měl vždy rád, začínal jsem s nimi kdysi dávno. Obdivuji lidi, kteří v dnešní době mají čas na to, aby si vyběhli na jeviště a zkusili si zablbnout. Nezbývá než smeknout, je to úžasné. Jsem ji vděčný, že mě dokázali na chvíli odnést někam jinam. Děkuji jim, že jsem měl šanci tady s nimi strávit večer,“ nešetřil herec chválou.

Stejně tak se pobavil i slavný režisér komedií Zdeněk Troška. „Moc, moc, moc se mi to líbilo. Jsem nadšený, potěšilo mě to, pobavilo. Bylo to úžasné, odlehčené, mám z toho radost. Téma, které udělali skvěle, bylo věčné,“ zhodnotil Troška.

Už nyní se příznivci bolešinských ochotníků mohou těšit na další skvělý kus, a to Peklo v pekle.

Hrad Rabí obsadili opět čerti i andělé a Mikuláši, hříšníků chodilo mnoho