To byste se museli ohnout, padlo v Marečku podejte mi pero. Ovšem v pátek na letošním Chodrockfestu v Domažlicích se musíme Wohnout. Kapela Honzy a Matěje Homoly, která na jaře na Chodsku odehrála koronou odložený koncert, se opět vrací na místo činu. Wohnout navíc letos slaví 25 let na scéně a před pár dny vydali novou, již desátou desku. Co z nového alba zazní na chodském rockovém festivalu a jak je ovlivnila korona prozradil kytarista a zpěvák Honza Homola.

Letos slavíte 25 let. Dovedete se za ty roky ještě vůbec překvapit?

Třeba tím, když někdo z nás nedopatřením odehraje koncert bez chyby. Tedy vlastně nevím o tom, že by se to někdy stalo (smích). Upřímně se mi moc nelíbí, že to teď zní, že žijeme z legendy, když slavíme čtvrť století. Jde nám spíše o to dělat stále aktuální věci a nevézt se po nostalgii.

Před pár měsíci jste odehráli koronou odložený koncert v Domažlicích, teď se vracíte na místo činu a mezitím jste stihli vydat novou desku. Vystoupení se určitě bude lišit. Zazní na Chodrockfestu něco z 15 novinek? Na co se můžeme těšit?

Zazní dvě nové písně z HUH! Umění a Kocovina. Jinak to bude klasický průřez dosavadní tvorbou.

Nicméně je to desáté album, posledních pár desek se držíte v zavedeném stylu a skalní fanoušci často řeknou „je to stále stejný Wohnout“. Je po hudební stránce ještě vůbec nějaký prostor na to, uhnout do nějakých nových, neotřelých vod?

Tohle je hrozně těžký. Písničky děláme na půl s bráchou. Každý ty své vede určitým směrem. Já tíhnu k experimentům a alternativním věcem, ale vím, že bych tím kapelu zabíjel, proto tyhle vášně v sobě krotím. Brácha zase dokáže napsat ty typickyé wohnoutí písničky, kvůli kterým nás lidi poslouchají. Tak je to takový náš mix.

Nedalo se nevšimnout, že vás korona posunula i do trochu tradičnějšího způsobu života. Třeba u Matěje řezbářství, zahradničení… teď je zas trochu volněji, může se cestovat a znovu hrát. Jak jde vlastně dohromady tenhle časový press dohromady třeba s takovým chovem křepelek?

Tohle je spíš otázka na bráchu Matěje. On je multifunkční umělec, cestuje, fotí a teď ještě přidal vyřezávání úžasných soch. Do toho chová křepelky a zahradničí. A jelikož se tak děje, tak to všecko tak nějak dohromady jde.

Ovlivnila tahle prapodivná doba i tvorbu na posledním albu?

Spíše bylo více času se na desku soustředit. Nebyli jsme zhuntovaní z koncertů a to se taky hodně podepíše.

Mnohokrát jste v různých rozhovorech prozradili, že dodržujete před koncerty určité rituály. Třeba návštěv sauny. Často taky trápíte svoji manažerku různými vtípky. Daří se vám dodržet rituály pokaždé?

V sauně jsem nebyli vlastně od nástupu koronavirové situace. V rámci festivalů tohle moc provozovat nelze. Jinak naši manažerku školíme stále, a proto je jí s námi tak dobře (smích).



U většiny hudebníků je Achillovou patou většinou jejich největší hit. Jak jste na tom za ty roky se Svazem Českých bohémů? Bez nich přece nemůžete opustit jeviště…

Ano. Svazem Českých Bohému zavíráme každý koncert. Tohle už tak asi bude (smích).