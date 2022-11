Dvanáctý Metalfest, který se v lochotínském amfiteátru uskuteční 2. - 4. června příštího roku, zveřejnil zatím dva headlinery. Deathmetaloví Arch Enemy ze Švédska už se v Plzni v minulosti představili, naopak blackmetalový Behemoth z Polska zahraje na tomto festivalu poprvé. „Tu největší z hlavních hvězd představíme do dvou týdnů, kompletní sestava by měla být do konce listopadu,“ uvedl Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert.

Ze známějších kapel jsou dál na seznamu například Korpiklaani, Stratovarius či Ensiferum, představí se i dvě čistě ženská seskupení - Thundermother hrající heavy metal a deathmetalová Crypta. „Zajímavou skupinou jsou Beyond The Black s líbivou melodickou muzikou s ženským vokálem. Podle mě má před sebou velkou budoucnost a mohla by se vypracovat až do pozice kapely pro koncerty ve velkých halách,“ vyzdvihl Daron německý kvintet.

Metalfest by relativně brzy chtěl zveřejnit i kompletní program, a to během ledna příštího roku. „Letos se snažíme vše udělat s velkým předstihem, protože Metalfest je vlastně jeden z prvních festivalů sezony. O vstupenky je zatím obrovský zájem, a to i ze zahraničí, kde roste. To nás těší a věříme, že to vydrží,“ doplnil Daron.

Vstupenky na Metalfest jsou momentálně v prodeji za 2150 Kč, současná cena platí do konce listopadu, nebo do vyprodání zásob.

S velkým zájmem se setkala i první edice vstupenek na Basinfirefest, který se chystá ve Spáleném Poříčí na 22. - 25. června. „Zmizela během jednoho dne,“ uvedl Pavel Pavlík z agentury Obscure, která se na pořádání festivalu podílí. Teď je lístky do konce roku, nebo do vyprodání možné zakoupit 1990 Kč.

Společně se spuštěním předprodeje festival oznámil i prvního headlinera, kterým budou Airbourne. „Australská kapela byla původně oznámena už v roce 2020, ale loni, kdy se nakonec festival konal, nemohla. A tak je přivezeme až teď na 17. ročník,“ poznamenal Pavlík.

Dalšími z oznámených kapel je Pain, elektro-industrial projekt Petera Tägtrena z Hypocrisy. „Velkou ctí je pro nás i získání prog velikánů Queensrÿche. Ti přijedou s novou, fantastickou deskou Digital Noise Alliance, která je dalším pokračování v obrození kapely. Novou desku přivezou i thrashmetaloví klasici Tankard. Na Basinu se představí poprvé a bude to rovnou ke 40. výročí vzniku kapely,“ dodal.