„Muž se k soudu opakovaně nedostavil. Ve dvou věcech mu sice byl doručen návrh na potrestání, ale je nutný jeho výslech před soudem, mimo jiné proto, aby se vyjádřil k výslechům spoluobžalovaných. V nejzávažnější třetí věci, kde je obžalován z pohlavního zneužití, vydírání a dalších trestných činů, se mu ani nepodařilo doručit obžalobu. Jeho výslech je v této věci nezbytný, a to nejen proto, že v přípravném řízení využil svého práva a nevypovídal,“ vysvětlil soudce Okresního soudu v Klatovech Jan Kasal s tím, že proto bude na Ladislava S. vydán zatykač. Není vyloučeno, že po zadržení bude vzat do vazby.

Ladislav S., pro něhož to není první střet se zákonem, ale dosud nebyl souzen za nic závažného, toho má v obžalobě uvedeno požehnaně. Za prvé doma, v maličké vesničce v Pošumaví, vyráběl z Modafenu či Nurofenu pervitin, který následně prodával, ale spíše rozdával. V obžalobě figuruje bezmála desítka mladých lidí, které měl touto populární českou drogou zásobovat. Jedna dívka a jeden mladík od něj měli pervitin kupovat za 1300 až 1500 korun za gram, ostatní ho dostávali zdarma, z kamarádství. Až na jednu výjimku, která si ho aplikovala nitrožilně, všem narýsoval tzv. lajnu, kterou šňupli. Někteří opakovaně. Nejvíce lajn, přes třicet, dostala Marcela Č., která brzy stane před soudem kvůli vraždě nevlastního dědečka. Kromě toho jí předával cigarety s marihuanou, tzv. jointy.

Další malér si na své konto připsal Ladislav S. vloni v létě, kdy u něj byla 12letá školačka, která byla na útěku z výchovného ústavu v Hostouni. Opakovaně jí dle státního zastupitelství dal pervitin a měl s ní pohlavní styk.

Ladislav S. kromě toho podle obžaloby surově zbil vloni na podzim svoji tehdejší přítelkyni poté, co se v autě pohádali kvůli penězům. Ženu škrtil, až nemohla dýchat, bil ji pěstmi. Když utekla, dostihl ji, kopal ji do břicha. Pak jí řekl, že bude poslouchat a půjde do auta, nebo ji buď zabije nebo nechá odvézt do německého bordelu, kde bude do konce života. Dívka se tak raději vrátila do vozu. Později musela být ošetřena v nemocnici.

Kromě toho měl řídit auto, ač to měl zakázáno, a ještě u toho být pod vlivem drog. A spolu s kumpány má mít na svědomí krádeže dvou motocyklů.

Za pohlavní zneužití a další skutky mu hrozí až osmiletý nepodmíněný trest.