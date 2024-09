Podmínka a zákaz řízení – to je trest pro chorvatského řidiče kamionu Darko Bogdana (60) za tragickou nehodu pod viaduktem přezdívaným kvůli častým nehodám klatovská gilotina. Cizinec vjel pod most, ač se pod něj nevešel, a utržená část návěsu dopadla na protijedoucí osobní auto. Jeho řidič byl zraněn, spolujezdec na místě zahynul. Při soudním líčení u klatovského okresního soudu opakovaně zaznělo, že je s podivem, že místo není přes časté havárie lépe zabezpečeno.

Tragédie se stala letos 30. ledna krátce po poledni. Cizinec jedoucí ve směru od Železné Rudy postupně přehlédl několik dopravních značek a se soupravou vjel pod most, kam se ovšem nemohl vejít, návěs byl vyšší než povolených 3,7 m. „O spodní část viaduktu se začala bortit nástavba návěsu, složená z plachty a kovové konstrukce, přičemž výška návěsu činila 4 metry, a část nástavby pak dopadla na v protisměru projíždějí osobní automobil Citroën C3, v důsledku čehož došlo ke smrtelnému zranění 60letého spolujezdce,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý s tím, že muž z nedaleké obce utrpěl drtivé poranění hlavy a řadu dalších závažných zranění. Řidič osobního vozu (65), žijící taktéž poblíž Klatov, vyvázl se zraněním ruky.

„Bylo to strašně rychlé. Ozvala se rána a viděl jsem, jak na nás z toho kamionu letí kus železa. Seděl jsem pak v autě a nevěděl, která bije. Podíval jsem se doprava, viděl jsem ho a musel jsem z auta pryč,“ líčil nehodu u klatovského soudu řidič citroënu s tím, že když se dostal ven, ujali se ho zdravotní sestra a profesionální hasič, kteří se k nehodě nachomýtli. Pak už přijela záchranka. „Když jsem viděl ten kamion, říkal jsem si, že nemůže projet. Došlo k nárazu, ozvala se rána a konstrukce návěsu padla na to auto. Hned jsme tam běželi pomoci a zjistili, že spolujezdci není pomoci. Řidič vystoupil, byl zkrvavený,“ líčil očitý svědek. Dodal, že když kamioňák viděl, co se stalo, málem se zhroutil a omlouval se.

Obžalovaný Bogdan se z líčení omluvil, souhlasil ale s jednáním v nepřítomnosti. Ve výpovědi, která byla čtena, uvedl, že vyjel z pily a pak sledoval navigaci, aby věděl, kdy bude na místě nakládky. Varovných dopravních značek si nevšiml. „Když jsem zvedl oči, uviděl jsem viadukt, byl jsem od něj asi 2 metry, už se s tím nedalo nic dělat,“ popsal řidič ze Záhřebu s tím, že místem jel vůbec poprvé.

Jeho obhájce Michal Král upozornil, že se nehoda stala na velmi problematickém místě, kde se často bourá, což doložil novinovými články. „To je pravda, ale nijak to obžalovaného nevyviňuje,“ reagoval Hrubý. Vzhledem k okolnostem a dosavadní bezúhonnosti Bogdana navrhl podmínku a zákaz řízení. S tím se senát v čele se soudcem Petrem Sperkem ztotožnil a za usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti uložil cizinci, jemuž hrozilo až šest let vězení, trest 18 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a zákaz řízení na tři roky. „Nepodmíněný trest by nebyl na místě,“ řekl Sperk a připomněl, že Bogdan je bezúhonný, v ČR dostal jen jednou pokutu, a to za pásy. Dále uvedl, že šlo o nedbalostní čin. „Je otázkou, proč nebyla situace na místě řešena jiným způsobem,“ podotkl soudce a připomněl, že podobně mohly skončit i jiné nehody kamionů pod tímto viaduktem. Verdikt není pravomocný. I v případě pravomoci ale bude moci Bogdan jezdit s kamionem po celé Evropě, zákaz platí jen pro Česko.

Otázku náhrady škody soud neřešil, neboť pojišťovna již poškozeným uhradila veškeré jejich nároky, majetkové i nemajetkové. Pozůstalí obdrželi za smrt blízkého odškodné necelé tři miliony korun.

Most se opravuje

Shodou okolností právě v den, kdy se konal soud, odstartovaly na problémovém viaduktu stavební práce, které by měly trvat do 29. září a které s sebou přinesly uzavření ulice 5. května a také přerušení železniční dopravy v tomto místě. Nejde ale o zvýšení prostoru pod viaduktem, po němž veřejnost volá, nýbrž bude z důvodu špatného technického stavu nahrazena stávající železniční mostní konstrukce nad silnicí I/27 provizorním mostem „Mostní konstrukce bude vyjmuta a po úpravě opěr následně vložena,“ informoval Václav Suchý ze Správy železnic. Doplnil, že se připravuje projektová dokumentace na výstavbu nového mostu, která je plánována na 1. pololetí roku 2026.