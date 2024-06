Nehoda se stala loni 27. května odpoledne ve Štěpánovicích u Klatov. Obžalovaná podnikatelka A. L., jejíž jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, jela se Škodou Scala směrem na Klatovy. „V důsledku buď mikrospánku, nebo nepozornosti vjela do protisměru a zde se střetla přední částí svého automobilu s přední částí protijedoucího automobilu Volvo XC60,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý s tím, že při této nehodě utrpěla spolujezdkyně obžalované, narozená v roce 1951, řadu zranění. „Zemřela 23. června 2023. Bezprostřední příčinou smrti byla sepse, tedy otrava krve, která se rozvinula jako komplikace těžkých a vážných poranění orgánů dutiny břišní,“ řekl Hrubý. Doplnil, že při nehodě byly zraněny i dvě malé holčičky, spolujezdkyně obžalované, a ve druhém voze byl zraněn řidič i jeho spolujezdkyně. „Nehodu obžalovaná zavinila kvůli porušení důležitých povinností uložených řidiči zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Spáchala tak přečiny usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uzavřel Hrubý.

„Vraceli jsme se s přítelkyní z výletu na Šumavu, jeli jsme v koloně ve směru od Klatov. Když jsme vjeli do Štěpánovic, tak se znenadání z protijedoucí kolony jedno auto oddělilo a vjelo do našeho pruhu. Bylo to strašně rychlé, a ač jsem jel padesátkou, nešlo kolizi zabránit. Vybavuji si vyděšený výraz řidičky a pak už přišel náraz,“ popsal soudu řidič volva. Dodal, že horší zranění než on utrpěla jeho přítelkyně. Ta dle svých slov střet odnesla zlomeninou hrudní kosti, dva měsíce byla v pracovní neschopnosti. „Přítel se snažil strhnout řízení doprava, ale bylo to hrozně rychlé. Přišla strašná rána, pak už si nepamatuji nic, jen pískání v uších a tmu, pak jsem slyšela dětský pláč,“ líčila žena s tím, že protijedoucí auto vybočilo náhle. Jinak to ale viděl mladý řidič, který jel za obžalovanou. Podle něj škodovka před ním nevybočila náhle, nýbrž do protisměru přejela plynule.

Co k věci uvedla sama obžalovaná, redaktor Deníku nemohl slyšet, neboť nebyl jejímu výslechu přítomen. Musel před ním odejít ze soudní síně. Její obhájce totiž požadoval výslech novináře kvůli více než rok starému článku o nehodě, a jelikož mu soud vyhověl, nemohl redaktor jako svědek slyšet výpověď obžalované. Čím se A. L. hájila, by však mohl naznačit fakt, že obhájce obžalované požadoval výslech její tety, aby potvrdila, že žena, která po nehodě zemřela, občas nečekaně při jízdě vykřikla.

„Je to tak, bála se jezdit a stávalo se, že vykřikla pozor, brzdi či zpomal. Stačilo, aby se lekla třeba protijedoucího kamionu,“ uvedla teta obžalované a zároveň dcera zemřelé. Potvrdila ale, že to věděla celá rodina včetně A. L. a že výkřiky nikdy nevedly např. k nehodě či náhlému zastavení vozu.

Líčení bylo odročeno na neurčito, neboť obhájce obžalované žádal osobní slyšení svědka z oboru soudního lékařství, který je však dlouhodobě nemocen.

Obžalované, která se dle karty řidiče nedopustila nikdy žádného přestupku, hrozí za usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti až šestiletý nepodmíněný trest. Zmocněnec obou zraněných holčiček po ní navíc požaduje odškodné ve výši 810 tisíc korun pro starší a 60 tisíc korun pro mladší dívku. Zdravotní pojišťovny se přihlásily s nároky ve výši přesahující celkem 1,4 milionu korun.