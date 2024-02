Je to hodně strmý pád. Z motoristické hvězdy, kterou plácal po zádech dokonce i slavný Lewis Hamilton a která získala titul vicemistra světa v motokárách či prestižní ocenění Zlatý volant, je dnes pacient, jemuž soud nařídil ústavní léčbu. A za chvíli z ní bude velmi pravděpodobně dokonce vězeň. To vše kvůli alkoholu a drogám.

Libor T. u Klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Klatovan Libor T. (32), jehož tvář ani jméno nemůže redakce zveřejnit, měl trablů více, ale první pořádný malér si na své konto připsal v březnu 2021. Tehdy bývalý sportovec, který trpí schizofrenií, bezdůvodně zaútočil v Klatovech na 21letou dívku, když venčila své dva pejsky. Nejprve na ni podle obžaloby křičel a pak ji napadl. „Zezadu ji doběhl, povalil ji na chodník a několikrát ji pěstí udeřil do krku a hlavy, přičemž jí způsobil podvrtnutí krční páteře s podezřením na lehký otřes mozku. Když se jí podařilo zvednout a snažila se z místa utéct, běžel za ní a křičel, že ji zabije,“ popsala v obžalobě u klatovského okresního soudu státní zástupkyně Katarina Peková.

„Běžela jsem a křičela o pomoc. Už jsem byla vyřízená, nemohla jsem, ale byl pořád za mnou. Naštěstí tam vyšel jeden pán. Kdyby tam nebyl, možná by dokončil, co začal,“ líčila mladá slečna, kterou událost poznamenala více na duši než na těle. Po činu se bála vycházet sama ven, musela brát léky na uklidnění. Když u soudu Libora T. uviděla, rozbrečela se.

Libor T., který byl při činu pod vlivem marihuany a pervitinu, u soudu vinu odmítl. Nejprve Okresní soud v Klatovech a poté i odvolací Krajský soud v Plzni ale došly k závěru, že čin spáchal. V únoru 2023 mu byl definitivně uložen jedenáctiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a ochranné psychiatrické léčení ambulantní formou. Zároveň mu bylo uloženo, aby se ve zkušební době podmíněného odsouzení zdržel zneužívání návykových látek a aby uhradil poškozené ušlou mzdu ve výši necelých 13 tisíc korun.

Jenže podanou ruku Libor T. odmítl. V dubnu 2023 před svědky v Klatovech na ulici opilý úmyslně mrštil kamenem do čelního skla Škody Fabia. Poničil i kapotu a škoda se vyšplhala na bezmála 27 tisíc korun. Okresní soud tehdy musel s reakcí počkat na rozhodnutí Nejvyššího soudu, kam si podal Libor T. dovolání proti rozsudku, ale když bylo odmítnuto, mohl jednat. A loni v září nařídil přeměnu ambulantního léčení na ústavní. „Lékařka konstatovala, že ambulantní léčba je nedostatečná, neboť při ní dále zneužíval návykové látky, což opakovaně prokázaly odběry moči a krve. Je proto nutná ústavní léčba, kde bude eliminován přísun alkoholu a drog a stabilizován jeho stav. Obžalovaný s tím souhlasil, vzdal se stížnosti. Je třeba říci, že s návrhem na ústavní léčbu sám přišel a šel se léčit již před rozhodnutím soudu,“ řekl tehdy Deníku soudce Petr Sperk.

To byl ale jen první krok, teď přišel za dotyčný čin trest. Právě tento soudce ve věci vydal v lednu trestní příkaz, jímž Libora T. uznal vinným. „Za přečiny výtržnictví a poškození cizí věci mu byl uložen peněžitý trest 40 tisíc korun. On si proti němu podal odpor, bylo proto nařízeno hlavní líčení, jež se bude konat koncem února,“ potvrdil na dotaz Deníku Sperk.

Pokud by se vicemistrovi světa při tomto líčení vina prokázala a byl by odsouzen, velmi pravděpodobně by z léčebny putoval rovnou do věznice. Čin totiž spáchal v podmínce, a navíc v době, kdy měl soudně zakázáno užívat drogy a pít alkohol.