Kdysi ho po zádech plácal dokonce slavný závodník F1 Lewis Hamilton, neboť vybojoval titul vicemistra světa. Jenže drogy a alkohol nasměrovaly cestu nadějného jezdce z Klatovska úplně jiným směrem, než je sportovní kariéra, poslední roky má dokonce problémy se zákonem. Vloni byl odsouzen za to, že zfetovaný v Klatovech bezdůvodně napadl a zbil kolemjdoucí dívku. Ač byl v podmínce, opilý poničil kamenem automobil. Vyfasoval za to další trest.

Libor T. u Klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Klatovan Libor T. (33), jehož tvář ani jméno nemůže redakce zveřejnit, byl velkým sportovním talentem. Získal dokonce titul vicemistra světa v motokárách či prestižní ocenění Zlatý volant. Pak ale přišly problémy s drogami a alkoholem a s nimi průšvihy. Pořádný malér si bývalý sportovec, který trpí schizofrenií, na své konto připsal před třemi lety, v březnu 2021. Tehdy bezdůvodně zaútočil v Klatovech na 21letou dívku, když venčila své dva pejsky. Nejprve na ni podle obžaloby křičel a pak ji napadl. „Zezadu ji doběhl, povalil ji na chodník a několikrát ji pěstí udeřil do krku a hlavy, přičemž jí způsobil podvrtnutí krční páteře s podezřením na lehký otřes mozku. Když se jí podařilo zvednout a snažila se z místa utéct, běžel za ní a křičel, že ji zabije,“ popsala v obžalobě u klatovského okresního soudu státní zástupkyně Katarina Peková. Dívka, která má dodnes psychické následky, u soudu vše potvrdila.

Libor T., který byl při činu pod vlivem marihuany a pervitinu, vinu odmítl. Nejprve Okresní soud v Klatovech a poté i odvolací Krajský soud v Plzni ale došly k závěru, že čin spáchal. V únoru 2023 mu byl definitivně uložen jedenáctiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let, a ochranné psychiatrické léčení ambulantní formou. Zároveň mu bylo uloženo, aby se ve zkušební době podmíněného odsouzení zdržel zneužívání návykových látek a aby uhradil poškozené ušlou mzdu ve výši necelých 13 tisíc korun.

Jenže s ním byly problémy i nadále, vloni v září mu klatovský soud nařídil přeměnu ambulantního léčení na ústavní. „Lékařka konstatovala, že ambulantní léčba je nedostatečná, neboť při ní dále zneužíval návykové látky, což opakovaně prokázaly odběry moči a krve. Je proto nutná ústavní léčba, kde bude eliminován přísun alkoholu a drog a stabilizován jeho stav. Obžalovaný s tím souhlasil, vzdal se stížnosti. Je třeba říci, že s návrhem na ústavní léčbu sám přišel a šel se léčit již před rozhodnutím soudu,“ řekl tehdy Deníku soudce Petr Sperk.

Teď se konalo další hlavní líčení s Liborem T., a to kvůli činu, jenž spáchal ještě před ústavní léčbou, v dubnu 2023. „V Klatovech v ulici Korálkova nejméně za přítomnosti tří dalších osob, úmyslně a pod vlivem alkoholu, mrštil kamenem proti čelnímu sklu zde zaparkovaného osobního automobilu Škoda Fabia, čímž okno rozbil, a poškodil zároveň kapotu,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně, podle níž se tak Libor T. dopustil výtržnictví a poškození cizí věci. K tomuto závěru došel i soud. „Byl mu uložen peněžitý trest ve výši 40 tisíc korun,“ řekl Deníku soudce Sperk. Verdikt není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na případné odvolání.

Pokud by verdikt nabyl právní moci, neznamená to automaticky, že by byla předchozí podmínka přeměněna soudem Liboru T. na nepodmíněný trest. Peněžitý trest je totiž specifický v tom, že hned po zaplacení je odsouzení zahlazeno. V tomto případě by to pro Libora T. tedy s vysokou pravděpodobností znamenalo, že ve vězení neskončí.