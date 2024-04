Veverka, který je plzeňský rodák, ale teď žije v Klatovech, soudu řekl, že drogy začal užívat až v době, kdy nastoupil ke Koubíkovi, tedy vloni v květnu. „Nedával mi plat, jako kompenzaci za práci za barem jsem od něj dostával drogy. Bral jsem je ale jen do doby, než tam vloni v srpnu udělala policie zátah, od té doby nic neužívám,“ prohlásil.

V baru pořádal drogové orgie. U soudu vše přiznal a dohodl si nižší trest

Jenže Veverka drogy od Koubíka nedopřával jen sobě, nýbrž i druhým. „Opakovaně, zejména ve skladu alkoholu tohoto baru, je bezúplatně předal dalším osobám tak, že pro každého zájemce udělal z množství 0,1 až 0,2 gramu kokainu lajnu dlouhou 3 až 7 cm k okamžitému užití šňupnutím nosem,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová. Doplnila, že obžalovaný takto drogy předával nejméně pěti lidem, a to opakovaně.

„Vše, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. Uznávám svoji vinu. Bylo to špatně,“ soukal ze sebe Veverka, který upozornil, že od nikoho za lajny kokainu nevzal ani korunu, vše rozdával zdarma. Přiznal, že zatímco v Čechách má čistý trestní rejstřík, v Německu byl jednou soudně trestán, a to kvůli nelegálnímu dovozu zbraní. Dostal pokutu 700 euro.

Auto ukradl u Stuttgartu, ujížděl s ním až do Čech. Hrozí mu vazba

Vzhledem k jeho prohlášení viny bylo dokazování rychlé, žádní svědci nemuseli být voláni. Byť Veverkovi, který nyní pracuje v jiném klatovském podniku, za rozdávání kokainových lajn hrozilo až pět let vězení, státní zástupkyně Šímová mu navrhla podmínku a peněžitý trest, konkrétně 14 měsíců odložených na zkušební dobu nejméně 20 měsíců a pokutu 10 tisíc korun.

Soudkyně Martina Šimánková se s tím ztotožnila, jen tresty uložila o trošku přísnější. Veverka dostal trest 14 měsíců, odložených na zkušební dobu dvou let, a peněžitý trest 12 tisíc korun. „Delší zkušební doba je uložena z důvodu, že obžalovaný i nadále pracuje v poněkud rizikovém prostředí, v baru,“ vysvětlila Šimánková. Veverka i tak vzal trest všema deseti. „Jestli se budu odvolávat? Rozhodně ne,“ prohlásil. A protože se odvolání vzdala i žalobkyně, je trest pravomocný.