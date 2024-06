Páteční ráno bylo náročné pro obyvatele bytového domu v Klatovech, kde po páté hodině vypukl v jednom z bytů požár. Policie vyhlásila pátrání po voze. V bytě bylo nalezeno ohořelé tělo, šlo o muže, který zemřel násilnou smrtí. Majiteli bytu ráno shořela i chata v Hnačově.

K bytovému domu v Suvorovově ulici se okamžitě po nahlášení požáru začali sjíždět hasiči. „Čtyři jednotky zasahovaly u požáru bytu. Z domů se 27 lidí evakuovalo před příjezdem jednotek.Umístili jsme je na přechodnou dobu do evakuačního autobusu. Tři osoby si převzala ZZS. V zasaženém bytě byla nalezena jedna mrtvá osoba. Během zásahu jsme nalezli jednu kočku, kterou se podařilo oživit. Následkem požáru došlo k zakouření společných prostor, které jsme následně odvětrali," uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Dle informací Deníku měla jednoho z obyvatel vzbudit rána. „Vzbudil jsem manželku, vykouknul jsem z okna a z bytu už šel černý dým. Volal jsem na 112, vše nahlásil. Rychle jsem chytnul manželku a běželi jsme z bytu, na chodbě už byli další lidé a klepali jsme na ostatní byty, aby šli lidé ven, že v domě hoří. Těžko říct, co se stalo," řekl jeden z obyvatel domu.

Policie žádá o pomoc. „Dnes ráno v půl páté jsme přijali oznámení o požáru v bytě v bytovém domě v Klatovech. Na místě je v současné době několik policejních hlídek a výjezd kriminalistů. V souvislosti s tím pátráme po osádce a po osobním vozidle tovární značky Volkswagen Touran modré barvy a registrační značky 5P1 3090. Obracíme se na veřejnost, pokud by někdo toto vozidlo spatřil nebo ví, kde se nachází, ať kontaktuje se svými informacemi linku policie 158. Jsme na počátku prověřování všech okolností případu, a jakmile to bude možné, budeme informace k případu doplňovat," sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová, která dále informovala o tom, že v bytě bylo nalezeno ohořelé tělo. Na místo tak jede soudní lékař. "Soudní lékař ohledal tělo a shledal, že muž zemřel násilnou smrtí. Případ si převzali krajští kriminalisté. O dalším vývoji případu budeme dále informovat," doplnila informace Brožová.

Ludmila Kličková.Zdroj: Policie ČRV autě by se dle policie měla pohybovat osmapadesátiletá žena a panují obavy o to, že by si mohla ublížit. Jde o Ludmilu Kličkovou z Klatov.

Na místě s několika vozy zasahovala i zdravotnická záchranná služba. „Záchranáři k události vyslali výjezdové skupiny z Klatov a vůz pro řešení hromadného neštěstí. Kolegové si do péče vzali muže ročník 1984 a malou holčičku, oba potřebovali kyslíkovou terapii a následně byli transportováni do Klatovské nemocnice. Pro ostatní osoby na místě byly zajištěné deky a tekutiny až do příjezdu evakuačního autobusu HZS. Lékařka v jednom z bytů konstatovala u osoby velmi rozsáhlé popálení neslučitelné se životem," sdělila mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Hasiči vyjížděli v ranních hodinách také k požáru chaty v Hnačově, která v podstatě celá shořela. Dle informací Deníku byl její majitel totožný s majitelem bytu v Klatovech, ve kterém hořelo. "Po třetí ráno vyjížděly čtyři jednotky do chatové oblasti nedaleko Hnačova k požáru chaty. Objekt byl zcela zasažen požárem již při našem příjezdu. Na hašení jsme nasadili tři útočné proudy. Výše škody a příčina požáru jsou předmětem šetření. Ke zraněním nedošlo," sdělil Poncar.

Požár chaty na Hnačově.Zdroj: HZS PK

Policie nevylučuje souvislost. "Tuto událost prověřujeme. Nemůžeme vyloučit možnou souvislost mezi oběma požáry, to znamená požáru této chaty a požáru bytu v Klatovech," poznamenala Brožová.