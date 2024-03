Vše se odehrálo 6. srpna minulého roku, kdy se nejprve v restauraci 100dola, kde se konala svatba, strhla bitka. Poté se svatebčané pohádali v Klatovech a následně jeden z nich, Michal Horváth, nasedl do auta a úmyslně najel do skupiny lidí na chodníku v Pražské ulici, čímž je ohrozil na životě. Ve skupince byl i Kováč a Martin Guman (24), kteří následně řidiče napadli. „Kováč otevřel dveře u řidiče, uchopil muže za nohy a nejméně jednou ho udeřil loktem do žeber, Guman otevřel dveře u spolujezdce, několika ranami pěstí a kopy udeřil řidiče do různých částí těla. Následně Horvátha vytáhli z auta, Kováč ho srazil k zemi a napadl nejméně jedním kopem a opakovanými údery rukou do těla. Poté se Horváthovi podařilo utéct,“ popsala státní zástupkyně v obžalobě.

Zdroj: Milan Kilián

Potom se oba vyřádili ještě na autě. Kováč nohou ukopl zrcátko a kopy poškodil přední světlo, Guman utrhl stěrač a pěstí poškodil sklo, čímž majitelce způsobili škodu 14 tisíc korun.

Gumana za to již trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení, potrestal klatovský soudce Petr Sperk. „Za přečin poškození cizí věci v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců,“ řekl Deníku Sperk s tím, že rozhodnutí již nabylo právní moci.

Nyní stanul před soudem Kováč, kterého přivedla k soudu eskorta, jelikož si ve vězení odpykává již předešlý trest, mimo jiné za rvačku na svatbě. Napadení v Pražské ulici nepopíral. „Ano, přiznávám vinu,“ řekl Kováč a se státní zástupkyní uzavřel dohodu o vině a trestu. Ta navrhla zvýšení dosavadního trestu o pět měsíců.

V Klatovech vyšetřují vraždu, policie má již podezřelé

Dohodu soudce po domluvě se senátem schválil. „Za přečin poškození cizí věci v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví se odsuzuje k souhrnnému trestu ve výši 39 měsíců ve věznici s ostrahou,“ sdělil soudce Sperk s tím, že je společně s Gumanem povinen uhradit částku 14 tisíc korun za poškozené auto. Rozsudek je pravomocný.

Ještě mnohem tvrdší trest ale hrozí Horváthovi. Ten byl loni po události obviněn ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Bude-li uznán vinným, hrozí Horváthovi 5 až 12 let vězení.