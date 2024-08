„Mohu potvrdit, že ve věci byla k Okresnímu soudu Klatovy podána obžaloba, a to pro usmrcení z nedbalosti,“ řekla Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Petra Švecová.

Při jízdě s osobním autem na Klatovsku vyjel ze silnice, narazil do betonové můstku a auto skončilo na střeše. Při nehodě zemřela jeho 93letá matka. Teď 58letého muže žene státní zastupitelství před soud.

Muž, jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit, havaroval letos 6. března před sedmou hodinou ráno, kdy jel s Mazdou CX-60 ve směru od Hnačova na Plánici. Boural na rovném úseku. „Řidič osobního vozidla měl sjet pravým kolem do příkopu. Při pokusu z něj vyjet strhl řízení a s vozidlem sjel do protějšího příkopu, kde narazil do betonové vpusti a stromů,“ popsala tehdy karambol policejní mluvčí Barbora Šmaterová. „Záchranáři z místa transportovali muže ročník 1966, který utrpěl středně těžká zranění. Při vědomí byl směřován na akutní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Žena, ročník 1931, byla na místě laicky resuscitována, záchranáři v resuscitaci pokračovali další dvě desítky minut. Přes veškeré jejich úsilí se jim u ženy nepovedlo obnovit životní funkce, lékařka konstatovala na místě její úmrtí,“ doplnila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Škoda na autě a můstku byla vyčíslena na více než milion korun. Dechová zkouška u řidiče vyloučila požití alkoholu.

Podle informací Deníku muž při výsleších na policii potvrdil, že si je vědom toho, že tragédii zavinil svou jezdeckou chybou. „Řekl, že s autem běžně jezdí jeho manželka a že on při jízdě zjistil, že je nutné ještě upravit jedno ze zrcátek. K tomu je ale potřeba zmáčknout tlačítko a až poté se dá se zrcátkem manipulovat joystickem. Když očima hledal zmíněné tlačítko, sjel s autem do příkopu. Lekl se, strhl řízení a dostal se do smyku,“ popsal zdroj obeznámený s případem.

Za usmrcení z nedbalosti hrozí řidiči až šestiletý nepodmíněný trest, státní zastupitelství ho ale za mříže poslat nechce. „V obžalobě mu byl navržen podmíněný trest a zákaz řízení motorových vozidel,“ řekla Deníku Švecová.