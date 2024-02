Když jsem viděla fotky, zvedl se mi žaludek, uvedla nevlastní matka jedné z poškozených.

Dnes již bývalý učitel M. K. u Okresního soudu v Klatovech. | Video: Deník/Milan Kilián

Sex se žákyní školy, osahávání jiné školačky v kabinetu, posílání intimních fotografií a videí s masturbací dětem a požadování téhož od nich. Toho všeho se měl dopustit učitel a zároveň asistent pedagoga na základní škole na Klatovsku. Muž, který již ve školství nepůsobí a který nyní stanul před Okresním soudem v Klatovech, k věci odmítl vypovídat. Hrozí mu až deset let kriminálu, obžaloba pro něj žádá minimálně tři roky vězení.

Podle obžaloby M. K. (29), jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozených, začal s protizákonným chováním vůči nezletilým už v letech 2015 a 2016, kdy ještě nebyl učitel. Kamarádce své mladší sestry tehdy zaslal několik snímků svého přirození.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Dalších skutků se dopustil už jako učitel tělocviku, poprvé ve školním roce 2017/2018, kdy udržoval přes sociální sítě kontakt s tehdy 13letou dívkou. Navzájem si zasílali intimní fotografie a videa s masturbací a vše vyvrcholilo tím, že měl se školačkou opakovaně soulož. Pak se dle obžaloby stalo terčem jeho sexuálních útoků několik dalších dívek. „Jako pedagogický pracovník poté, co již delší dobu udržoval kontakt přes sociální síť se svou nezletilou žákyní, využívaje svého vlivu vyplývajícího z jeho postavení, požádal poškozenou o zaslání intimní fotografie. Poté, co mu zaslala fotografii ve spodním prádle, chtěl zaslat další intimní fotografie včetně snímků jejího nahého přirození, které mu nezletilá zasílala,“ popsala další z případů státní zástupkyně Katarina Peková a dodala, že i pedagog posílal tehdy 13leté školačce fotografie svého ztopořeného penisu. Jen u poslání snímků to neskončilo, v kabinetu ji ještě osahával na nahých prsou.

Obžaloba učitele dále viní z toho, že fotografie svého obnaženého přirození zaslal i dalším dvěma žákyním školy ve věku 14 a 15 let a žádal po nich totéž. Dívky ale nevyhověly a zablokovaly si ho na sociálních sítích. Z další nezletilé školačky již intimní snímek vymámil, ale pak už si ho také zablokovala na sociálních sítích.

M. K., který má hned dva obhájce a který nemá vizáž vysportovaného tělocvikáře, u soudu, stejně jako předtím na policii, prakticky nepromluvil. „Využívám svého práva a nebudu vypovídat,“ řekl pouze a dodal, že nemá zájem o dohodu o vině a trestu ani prohlášení viny. Potvrdil ale, že už není ve školství, že pracuje jako dělník v SRN. Ve škole, kde působil, jsou zaměstnáni tři jeho blízcí, matka dokonce ve významné pozici.

Předseda senátu Petr Sperk poté přečetl velmi obsáhlou výpověď jedné z poškozených, která uvedla, že M. K. poznala ve čtvrté třídě coby učitele tělocviku a od její páté třídy si psali přes sociální sítě. Když byla v šestce, začal chtít fotky. Nejprve mu poslala snímek v pyžamu, pak v podprsence, a pak už odhalená ňadra. On ale chtěl víc. „Posílala jsem mu pak nejen prsa, ale i spodek, někdy nahý, někdy v kalhotkách. On reagoval, že je to pěkné, a taky mi posílala svůj spodek,“ svěřila se dívka vyšetřovatelům. Přiznala i to, že ji pedagog osahával na nahých prsou v kabinetu.

Podle soudní znalkyně je tato svědkyně mentálně lehce retardovaná, psychosexuálně nevyzrálá a naivní. Její výpověď je věrohodná, obsahuje podrobnosti, které by si obtížně vymyslela. Znalkyně upozornila, že jednání učitele může na dívce do budoucna zanechat vážné následky.

Nevlastní matka i dívčin otec uvedli, že když zjistili, co se dělo, byli v šoku. „Ty zprávy v telefonu mi zvedly žaludek,“ uvedla žena.

Matka obžalovaného ve své výpovědi konstatovala, že když ji rodiče jedné ze žaček informovali, co skrývala dívka v mobilu, řešila to nejen se synem, ale i dotyčnou školačkou, se kterou si šla neprodleně promluvit.

Líčení bude pokračovat výslechy dalších svědků. Státní zástupkyně v obžalobě navrhla M. K. uložit nejméně tříletý nepodmíněný trest a desetiletý zákaz práce s dětmi. Zmocněnkyně dvou poškozených navíc po obžalovaném žádá odškodné ve výši 50 tisíc korun a 35 tisíc korun.

