Nehoda se vloni 19. září odpoledne na Klatovsku. Vávra, který pracuje jako profesionální řidič, jel s Fiatem Scudo ve směru od Klatov na Plánici. „Za obcí Vítkovice, při projíždění nepřehledné pravotočivé zatáčky v mírném klesání, pravděpodobně vlivem únavy usnul a přejel s vozidlem do protisměru, kde došlo k čelnímu střetu s protijedoucím osobním motorovým vozidlem Citroën Berlingo,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petr Švecová.

Zatímco Vávra utrpěl jen lehčí zranění, s nimiž ho vezla do nemocnice sanitka, pro druhého řidiče, jen o několik let staršího, jehož museli hasiči z vozu vyprostit, musel přiletět záchranářský vrtulník. Utrpěl otřes mozku, zlomeninu jařmového oblouku, zlomeninu stěny dutiny horní čelisti, zlomeninu obou kostí levého předloktí a další zranění. Měsíce se nemohl vrátit do práce a dá se předpokládat, že bude mít trvalé následky, na jejich stanovení je ale zatím příliš brzy.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Mrzí mě to. Poškozeného jsem navštívil v nemocnici a omluvil se mu,“ řekl soudu Vávra, který prohlásil vinu. Jeho obhájce Jiří Nejdl doplnil, že pojišťovna již uspokojila všechny nároky, které byly na jeho klienta v souvislosti s nehodou a zraněním druhého z řidičů vzneseny. Uvedl také, obžalovaný počítá s tím, že bude nutné poškozeného odškodnit za trvalé následky a je připraven také zaplatit soudem stanovenou částku na konto pro oběti trestných činů. Řekl, že vzhledem ke všem okolnostem jde o učebnicový příklad pro podmíněné zastavení trestního stíhání. S tímto řešením souhlasila i obžaloba a zmocněnkyně poškozeného.

Soudce Jan Kasal se s názorem také ztotožnil a Vávrovo trestní stíhání podmíněně zastavil. Zkušební dobu stanovil na 18 měsíců. Obžalovanému také nařídil uhradit částku 40 tisíc korun na konto pro oběti trestných činů. V odůvodnění uvedl, že byly splněny všechny podmínky pro odklon v trestním řízení. Vávra prohlásil vinu, od počátku spolupracoval s policií, činu litoval, uhradil škodu a je bezúhonný. Coby řidič dostal jen dvě malé pokuty.