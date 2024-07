Případ se odehrál na chodbě domu, kde se kluci potkali. Mladší z nich, který ale vypadá starší, než je, kamaráda přinutil k orálnímu sexu. „Oběma rukama ho chytil za hlavu, zatlačil ho ke svému rozkroku, přičemž měl stažené kalhoty a trenýrky. Když se poškozený dotkl ústy jeho penisu, strčil mu ho do krku,“ popsal zdroj obeznámený s případem. Problémový hoch, který čin zapíral a tvrdil, že šlo jen o legraci, si na své konto připsal i další malér.

Hoch, pro něhož to není jediný malér, neboť na jiného kamaráda vzal nůž a ten se musel zachránit útěkem, je již v diagnostickém ústavu.

Vytáhl nůž na dalšího kamaráda. Poté, co se dotyčný dal na útěk, protože se obával, že mu opravdu ublíží, ho pronásledoval, naštěstí neúspěšně, a křičel, že ho zabije.

Oba případy řešila policie. Kdyby byl pachatel, k němuž ze zákona nelze zveřejnit žádné bližší informace, dospělý, hrozilo by mu až deset let vězení. Protože ale není trestně odpovědný, byla věc odložena. Trestu ale třináctiletý agresor neunikl, postaral se o něj klatovský soud pro mládež. „Za obě věci mu byla uložena dvě opatření. Jednak společensky prospěšná činnost v rozsahu 40 hodin, což je obdoba obecně prospěšných prací. Dále mu byl uložen dohled probačního úředníka,“ řekla Deníku soudkyně Martina Šimánková. Dodala, že chlapec obecně prospěšnou činnost musí vykonat ve prospěch dětského diagnostického ústavu, kam byl umístěn na základě rozsudku soudu o ústavní výchově. Důvodem bylo jeho chování i situace v poměrně početné rodině, která ho nezvládala.

„Rodiče z toho, co udělal, byli šokovaní, mysleli si, že mají doma hodného syna. Ze školy ale potvrdili, že je agresivní, a sám nezletilý přiznal, že má problémy se vztekem, že ho nezvládá. Později je schopen se omluvit, ale v daný okamžik se nedokáže ovládnout. Z toho důvodu i sám souhlasil s ústavní výchovou,“ konstatovala soudkyně.

Znásilnění, jejichž pachatelem je dítě mladší 15 let, jsou poměrně vzácná. V celé republice jich bylo letos za prvních pět měsíců spácháno podle policejních statistik šest, vloni za celý rok dvacet. Právě klatovský soud pro mládež ale takový případ neřeší poprvé. Není to tak dávno, co se zabýval třináctiletým chlapcem z Klatovska, který v diagnostickém ústavu v Plzni znásilnil desetiletého hocha. Násilím ho přiměl k orálnímu sexu a dalším obdobným aktivitám.