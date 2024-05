To, co prožívala žena z Klatovska, si jen málokdo umí představit. Byla bita, vulgárně urážena, neustále kontrolována. Hrůza a utrpení trvaly rok a půl. Ženin partner, který se toho měl dopustit, už brzy stane před klatovským soudem.

„Mohu potvrdit, že byla podána obžaloba, a to pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí,“ potvrdila Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Petra Švecová. V případě prokázání viny by tak mohl třiatřicetiletý muž jít za mříže až na osm let.

Švecová bližší informace k případu neuvedla, podle zjištění Deníku se ale domácí násilí odehrávalo na různých místech, nejen v bytě, který oba společně obývali i s jejími dětmi. Muž měl svoji partnerku týrat či urážet i během jízd autem a také při návštěvách u ní v práci, to samozřejmě v době, kdy tam nebyli přítomni její kolegové.

„Obžalovaný svoji družku několikrát měsíčně bil. Tloukl ji převážně pěstí, a to do hlavy, rukou a nohou. Když upadla, kopal do ní. Také ji škrtil, tahal za vlasy či jí mačkal obličej,“ popsal zdroj obeznámený s případem. Muž, jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit, měl také své partnerce nadávat, a to velmi vulgárními slovy. Nesměla o ničem rozhodovat, vše s ním musela konzultovat. Neustále ji kontroloval, v jejím mobilu sledoval, s kým si psala, volala. Ven mohla pouze s ním a nesměla se pak od něj vzdalovat.

Vše vyvrcholilo surovým útokem, který zalarmoval sousedy a po němž musela být žena ošetřena v nemocnici a poté byla v pracovní neschopnosti. Mnohem horší rány než na těle utrpěla na duchu. Podle soudních znalců se u ní rozvinula duševní porucha, projevující se fóbiemi a depresemi.

Muž podle informací Deníku při svých výpovědích na policii připustil, že soužití nebylo ideální, ale odmítl, že by partnerku týral.