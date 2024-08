Kendricks, která to u klatovského soudu už důvěrně zná, byla tam v minulosti souzena pro podvody či vydírání důchodce toužícího po sexu, ale popřela, že by se dopustila trestné činnosti. Tvrdila, že peníze sice prostřednictvím známých dostávala, ale že z toho neměla ani korunu, že všechny finance byly určeny na léčbu vážně nemocné dcery v USA. Neposkytla však žádný důkaz, že by peníze byly skutečně určeny na léčbu potomka. Dokonce nedoložila ani to, že dceru vůbec má.

Kendricks si podle obžaloby, která ve čtvrtek zazněla u klatovského soudu, nechala od 82letého Juliuse P. posílat peníze v období od srpna 2021 do srpna 2023. Nešlo o žádné drobné, celkem jí zaslal 64,5 milionu korun. Finance jí nechodily na její bankovní účty, ale na účty jejích známých, kteří jí je pak předávali. „Tohoto jednání se dopustila v úmyslu zatajit tyto své příjmy před svými věřiteli, když si byla vědoma postižení svých bankovních účtů výkonem rozhodnutí ze strany exekutorů vymáhajících její dluhy vůči jejím věřitelům,“ popsala státní zástupkyně Katarina Peková s tím, že obžalovaná tak způsobila svým věřitelům škodu blížící se čtyřem milionům korun.

„Nesouhlasím s tím, že jsem spáchala trestnou činnost,“ uvedla na úvod své soudní výpovědi Kendricks. Přiznala, že měla exekuce, byť o všech uvedených v obžalobě dle svých slov nevěděla, i že si proto nechávala peníze posílat na účty ke svým známým. „S panem P., který je otec mé dcery, jsem se domlouvala na její léčbě v USA,“ konstatovala obžalovaná a dodala, že když žila ve Spojených státech, pracovala na konzulátu či pro českou misi při OSN a má tam tak řadu známých, kteří jí pomohli zajistit léčbu pro vážně nemocnou dceru. Tvrdila, že prostředky posílala na léčbu právě přes tyto známé, jejich jména ale neuvedla, neboť je prý nechce kompromitovat. „Peníze, které pan P. zasílal, byly určeny jen na tyto účely, já s nimi nedisponovala,“ řekla soudu Kendricks. Odmítla ale předložit jakékoli doklady za dceřinu léčbu s odůvodněním, že je to pro ni osobní. I přes opakované dotazy státní zástupkyně neuvedla ke své údajné dceři, o níž při předchozích soudních líčeních nikdy nehovořila, žádné konkrétní informace, řekla jen, že ji porodila v Německu. To, že Julius P. neposílal peníze přímo do USA, ale přes ni, vysvětlovala tím, že nechtěl, aby se o jeho dceři dozvěděla z jeho bankovnictví jeho rodina.

To, že si Kendricks nechávala posílat peníze na účty známých, kteří jí je pak přeposílali či předávali v hotovosti, potvrdili i ti, co jí pomáhali. „Požádala mě o to. Poprvé mi přišlo 6 milionů, podruhé 2,5 milionu. Zarazilo mě, o jaké částky jde, chtěl jsem se toho co nejdříve zbavit. Buď jsem jí peníze předával hotově nebo je zasílal. O jejích exekucích jsem nevěděl. Dělal jsem to ze známosti, nic jsem za to nedostal,“ líčil jeden z majitelů účtů. To, že za předané miliony nedostala ani korunu, potvrdila i další svědkyně.

Líčení bude pokračovat v říjnu výslechy svědků. Za poškození věřitele hrozí Kendricks, která se měla trestné činnosti dopustit v podmínce, vězení na šest měsíců až pět let. Státní zástupkyně v obžalobě navrhla uložit trest v horní polovině zákonné trestní sazby.