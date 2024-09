Václav P. (58) z Karlovarska, jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit, byl letos v březnu na návštěvě u své 93leté matky na Klatovsku. Muž, který pracoval roky pracoval jako policista, naposledy na protidrogovém oddělení v Karlových Varech, a poslední dva roky je řidičem autobusu u dopravního podniku, matku vezl 6. března před sedmou ráno k lékaři. Jel s Mazdou CX-60 ve směru od Hnačova na Plánici. „Na rovném úseku se plně nevěnoval řízení vozidla, když si seřizoval levé zpětné zrcátko, přičemž vjel na pravý okraj komunikace, na což reagoval náhlým stržením řízení vlevo, přičemž dostal s vozidlem smyk, tento nezvládl, vjel vlevo mimo komunikaci, kde nejprve narazil do betonové části můstku, následně se převrátil na pravý bok,“ popsala státní zástupkyně Marcela Šímová nehodu, při níž matka Václava P. utrpěla zranění, jimž na místě podlehla, marně se ji její syn a pak i záchranáři pokoušeli resuscitovat. Celková škoda byla vyčíslena na více než milion korun.

„Byla to jednoznačně moje chyba, obžaloba to popisuje přesně,“ přiznal soudu Václav P., jenž prohlásil vinu. „Udělal jsem šílenou chybu. Je to pro mě něco strašného, že tu stojím,“ řekl. Poprosil, aby mu nebyl ukládán zákaz řízení. „Po nehodě jsem druhý den normálně šel do práce a jezdil autobusem. To mě zachránilo, jinak bych se zbláznil nebo třeba začal pít. Jezdím dodnes a nemyslím si, že bych byl nebezpečný. Ujel jsem od té doby cca 40 tisíc kilometrů,“ řekl soudu s tím, že kdyby mu řidičský průkaz vzali hned po nehodě, tak by se s tím asi smířil, ale takto je to pro něj velmi těžké. Navíc ztratit práci před šedesátkou je velmi významný zásah do života. „Nevím, jestli budu společnosti víc prospěšný, když budu doma koukat z okna a chodit venčit psa. Prosím o zvážení, zda není možné uložit jiný trest než zákaz řízení,“ apeloval obžalovaný.

Senát v čele se soudcem Petrem Sperkem ho vyslyšel a uložil mu trest ve výši 20 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 27 měsíců, a k tomu peněžitý trest ve výši 90 tisíc korun. To je pro obžalovaného jeden měsíční příjem, neboť kromě platu řidiče autobusu pobírá i výsluhu přesahující 30 tisíc korun. „Co se týče zákazu činnosti, navrhovaného státní zástupkyní, soud dospěl k závěru, že tím, že bychom obžalovanému sebrali řidičský průkaz, bychom ho vyřadili ze života, bylo by to pro něj likvidační. Jde o profesionální řidiče, u něhož to bylo jediné zaškobrtnutí za desítky let, byl kladně hodnocen a od doby skutku najel desítky tisíc kilometrů bez jakéhokoliv problému,“ vysvětlil soudce Sperk s tím, že soud bral v potaz i to, že k tragédii došlo v rámci rodiny, že neutrpěla újmu třetí osoba. A že je obžalovaný bezúhonný.

Vyhráno však Václav P. nemá. Státní zástupkyně, která žádala zákaz řízení na 27 měsíců, si ponechala lhůtu a dá se předpokládat, že se odvolá a věc tak bude řešit Krajský soud v Plzni.