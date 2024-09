Tragédie se ve čtvrtek odpoledne stala v Klatovech. Skokem z Černé věže se rozhodl ukončit svůj život muž (37) z Klatovska. Byl na místě mrtvý. Za posledních deset let jde již o pátého sebevraha či sebevražedkyni, kteří zvolili tento způsob odchodu ze života.

Muž skočil z věže kolem 16. hodiny, a to dozadu směrem k cukrárně, nikoli na náměstí. Deník ale se zveřejněním na žádost policie vyčkal, až bude vyrozuměna rodina mrtvého. „Dnes v odpoledních hodinách jsme přijali oznámení o pádu osoby z Černé věže v Klatovech. Sedmatřicetiletý muž svým zraněním na místě podlehl, věc si převzali kriminalisté a nadále se jí zabývají,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká. „Muži jsme již nemohli pomoci, lékař mohl pouze konstatovat smrt,“ doplnil krajský mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Uherek. Nikdo při pádu těla z výšky naštěstí nebyl zraněn.

Jde o páté podobné neštěstí za posledních deset let. Vloni v květnu z věže skočil místní lékař, ročník 1966. Předtím v červnu 2020 teprve 20letý mladík, v říjnu 2010 se do hloubky pod sebou vrhla 21letá dívka z Liberecka a v květnu 2014 skočila z Černé věže 28letá žena z Janovic nad Úhlavou.

Okamžitě poté, co se lidé o posledním neštěstí dozvěděli, se na internetu opět rozjela diskuse, zda by neměla být Černá věž zabezpečena sítí, stejně jako je tomu v případě chrámu svatého Bartoloměje v Plzni, kde ji instalovali v roce 2001 poté, co z věže na náměstí skočili dva lidé krátce za sebou. V roce 2020, kdy dopadl v Klatovech mladý sebevrah těsně vedle procházejícího školáka, se dokonce na sociální síti rozjela anketa, v níž se většina hlasujících vyslovila pro zabezpečení věže sítí. Město se tehdy touto otázkou zabývalo, ale nakonec žádná zábrana instalována nebyla.