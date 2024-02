Tomáš K. (+40) řádil v Klatovech ve dnech 22. až 28. října loňského roku, jen pár týdnů poté, co opustil vězení. Podle zdroje Deníku začal vloupáním do domu v ulici Pod Vrškem. Na dveřích způsobil škodu 10 tisíc korun, ale nic cenného si neodnesl. Bledě dopadl i při dalším vloupání, tentokrát do domu v Alešově ulici. Tam rozbitím skleněné výplně okna vzbudil majitelku, která rozsvítila a zahnala ho tak na útěk. To do třetice byl úspěšnější, vrátil se do ulice Pod Vrškem a poté, co vylezl na balkon v prvním patře a dostal se dovnitř, si odnesl fotoaparáty, obrazy, notebook, sbírku mincí a bankovek a další věci. Navíc poničil manželskou postel a propálil koberec, a tak se škoda vyšplhala na více než 70 tisíc korun.