U soudu cizinec, jemuž hrozily až čtyři roky vězení, prohlásil vinu, což soud ve verdiktu zohlednil a uložil mírnější trest, než žádala obžaloba.

K nehodě došlo vloni 15. října po sedmé hodině ranní, kdy jel opilý Telizhyn od Kalu směrem na Klatovy s Renaultem Trafic, který neměl sjednané povinné ručení. „Před křižovatkou s kruhovým objezdem v obci Tajanov najel s vozidlem na středový ostrůvek, kde přední částí automobilu narazil do sloupku se svislou dopravní značkou, pokračoval v jízdě a přední částí vozidla narazil do vyvýšeného prstence kruhového objezdu, kde vozidlo havarovalo a převrátilo se na pravý bok,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petra Švecová. Dodala, že pod dodávkou zůstali zaklíněni dva ukrajinští spolujezdci, muž narozený v roce 1967 a žena narozená v roce 1976. Oba museli vyprostit hasiči a pak je transportoval záchranářský vrtulník do Fakultní nemocnice v Plzni. Utrpěli řadu zranění, hůře na tom byl muž, který utrpěl hned několik zlomenin a měl podvrtnutou páteř. Škoda způsobená při nehodě přesáhla 260 tisíc korun. Telizhyn po nehodě nadýchal přes tři promile alkoholu, při pozdějším odběru krve mu bylo naměřeno 2,74 promile.

U soudu Telizhyn, který žije v ČR od roku 2017 a pracuje jako zedník v Klatovech, nezapíral. „Prohlašuji vinu,“ uvedl. Poté vysvětlil, že s oběma poškozenými celý večer slavil. Ráno ho poprosili, aby je odvezl do Klatov. „Věděli, že jsem pod vlivem alkoholu. Já se cítil dobře, oni byli opilí víc. Řekl jsem, ať si vezmou pásy, ale nechtěli,“ řekl Ukrajinec s tím, že před kruhovým objezdem usnul.

Státní zástupkyně Švecová uvedla, že jeho jednání bylo nebezpečné a bezohledné a pozastavila se nad jeho obhajobou v přípravném řízení. „Řekl, že na Ukrajině se řízení pod vlivem alkoholu neřeší a divil se, že u nás ano,“ kroutila hlavou Švecová. Dodala, že zvažovala dokonce vyhoštění, ale nakonec od tohoto postihu upustila. Obžalovanému navrhla trest 24 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 44 měsíců, a zákaz řízení na 44 měsíců. Telizhynův obhájce Rostislav Netrval připomněl mimo jiné, že oba Ukrajinci sedli k obžalovanému do auta dobrovolně, ač věděli, v jakém je stavu, a žádal výrazně mírnější trest.

Soudce Jan Kasal potrestal Telizhyna 20 měsíci, podmíněně odloženými na zkušební dobu 36 měsíců, a zákazem řízení na 44 měsíců. Musí také uhradit zdravotní pojišťovně 82 tisíc korun. „Naprosto souhlasím s paní státní zástupkyní v tom, že jednání obžalovaného bylo závažné, stejně jako jeho míra ovlivnění alkoholem, i s tím, že nehoda mohla dopadnout ještě hůře. Na druhou stranu, poškození do vozu sedli dobrovolně. Obžalovanému polehčuje prohlášení viny i dosavadní bezúhonnost,“ vysvětlil Kasal.

Zatímco obžalovaný se práva odvolání vzdal, státní zástupkyně si ponechala lhůtu a dá se očekávat, že se odvolá ke Krajskému soudu v Plzni.