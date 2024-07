Radka Idlbeka (50), trénovaného sportovce, za osudnou ránu potrestal ve středu klatovský soud podmínkou, musí také uhradit poškozenému čtvrt milionu korun.

Idlbek napadl 60letého M. K. vloni 31. prosince okolo 3.45 hodin po skončení taneční zábavy v Zavlekově na Klatovsku. „Udeřil ho rukou sevřenou v pěst do obličeje do oblasti kořene nosu. V důsledku tohoto nečekaného úderu, jemuž nepředcházela žádná fyzická ani slovní rozepře, poškozený upadl na zem na záda a udeřil se do zátylku hlavy,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Barbora Marešová. Dodala, že M. K. utrpěl zlomeniny lebečních kostí, poranění mozku a další závažná zranění. Ta si vyžádala hospitalizaci nejprve v Klatovské nemocnici, a to prvních deset dní na jednotce intenzivní péče, a pak v nemocnici v Sušici.

„Klient po útoku nemohl chodit, nemohl mluvit, přes dva měsíce byl odkázán na nemocniční zařízení, poté byl propuštěn na reverz a stará se o něj nejbližší rodina,“ popsal zmocněnec poškozeného Václav Polomis.

Zmocněnec poškozeného Václav Polomis. | Video: Deník/Milan Kilián

Sám M. K. soudu řekl, že má po útoku značné problémy s pamětí, nevybavuje si například nejen osudný večer, ale ani to, co bylo před ním a po něm. Ztratil čich, má špatný sluch. „Je ze mě invalida třetího stupně. Přišel jsem o všechno. O práci, dělal jsem kameníka, o průkaz střelmistra v lomu, o zbrojní průkaz, který jsem měl na myslivost, o řidičský průkaz, o přítelkyni, o kamarády, protože se s nimi už nemohu stýkat. Ztratil jsem v šedesáti úplně všechno a nevím, co bude dál. Musí se o mě starat moje sestry,“ popsal následky nečekané rány pěstí M. K.

Idlbek, jemuž hrozilo vězení na dva roky až osm let a po němž požadoval poškozený prostřednictvím svého zmocněnce bolestné 209 tisíc korun a za ztížení společenského uplatnění symbolických 50 tisíc korun a zdravotní pojišťovna bezmála 100 tisíc korun, se k činu přiznal. „Skutek jsem spáchal, jsem si toho vědom,“ prohlásil obžalovaný a požádal o uzavření dohody o vině a trestu. Přiznal, že poškozeného praštil, i když věděl, že pil alkohol a může tak mít problémy se stabilitou. Za svůj čin se u soudu neomluvil a nevyjádřil ani lítost. Se státní zástupkyní se mu ale dohodu uzavřít podařilo, dohodli se na trestu 24 měsíců, podmíněně odloženém na zkušební dobu 32 měsíců. Soudní senát v čele se soudcem Petrem Sperkem dohodu schválil. Poškozenému i pojišťovně zároveň přiznal jejich nároky. Soudce Sperk v odůvodnění uvedl, že nebýt dohody, zřejmě by byl ukládán trest o něco vyšší, nicméně i ten dohodnutý mohl být schválen. Obžalovanému polehčuje dosavadní bezúhonnost i doznání. Verdikt je pravomocný.