Plzeňskému holiči, který při nehodě přišel o oko a žádal odškodné přes 26 milionů, soud přiklepl půlmilionovou částku.

Radek Müller s advokátem u Okresního soudu v Klatovech. | Video: Deník/Milan Kilián

Poprvé podmínka, podruhé podmínka, potřetí podmínka. A nejspíš ani ta ještě není definitivní. Radek Müller (51) z Klatovska, který s nadupaným supersportovním vozem narazil do stromu a těžce přitom zranil spolujezdce, známého plzeňského holiče Karla Haidelmayera, jehož mimo jiné připravil o oko, i tentokrát odešel od soudu s mírnou podmínkou a zákazem řízení. Ve čtvrtek o tom rozhodl Okresní soud v Klatovech. Tomu sice loňské rozhodnutí posvětil Krajský soud v Plzni, ale Nejvyšší soud konstatoval, že je třeba věc projednat znovu.

Smrtelná nehoda pod viaduktem: Cizinec čelí obvinění, je na svobodě

Od nehody uplynou brzy již čtyři roky. Psal se 22. duben, když Haidelmayer zavítal na Klatovsko za svým zákazníkem. Zaujal ho tam silný sportovní vůz Ultima GTR Evolution, Müller mu nabídl svezení. „Řekl mi, ať se nepoutám, že je to složité,“ tvrdil soudu Haidelmayer (39), podle něhož jel řidič velice rychle, a tak brzy nabourali. „Měl jsem regulérně zlomený vaz, ale nebyla poraněná mícha, což je svým způsobem zázrak. Ale krk mám spojený šrouby do lebky, což je hodně nepříjemné a limituje mě to. Dále jsem přišel o pravé oko, nerv je nenávratně poškozený. Také jsem měl poraněné plíce, prasklou lebku a další zranění,“ vyjmenoval Haidelmayer. Jeho zmocněnec po Müllerovi požadoval celkem 26,6 milionu korun coby bolestné, za obavy z blízkosti smrti, psychické problémy a především za ušlý zisk, minulý i budoucí. „Už nikdy nebude pokračovat v kariéře světově uznávaného kadeřníka,“ vysvětlil výši částky.

Müller u soudu odmítl, že by Haidelmayera vyzval, aby se nepoutal, i to, že by jel rychle. „Kdyby mě něco neštíplo nebo nekouslo do ruky, tak bych nehavaroval,“ prohlásil.

Opilý řidič způsobil na Šumavě vážnou nehodu. Dostal podmínku

Klatovský soud Müllera na jaře 2022 potrestal šestiměsíčním trestem, který podmíněně odložil na zkušební dobu 16 měsíců. Zároveň mu na 16 měsíců zakázal řídit motorová vozidla. S uplatněnými nároky poškozeného i zdravotní pojišťovnu odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. Následovalo odvolání. Krajský soud rozsudek zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí s tím, že je třeba doplnit dokazování. Müllerovi byl nově vloni v únoru uložen šestiměsíční trest, odložený na zkušební dobu jednoho roku, a roční zákaz řízení. Musí také uhradit zdravotní pojišťovně 166 tisíc korun a Haidelmayerovi půl milionu korun. Se zbytkem byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Soudce Jan Kasal ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že poškozený nese na svých závažných zraněních vinu. „Kdyby byl připoután bezpečnostním pásem, utrpěl by dle znalce zranění, ale nebyla by tak závažná,“ vysvětlil Kasal s tím, že míra spoluzavinění je podle něj 40 procent. „Na druhou stranu, pokud bylo obžalovanému jedno, jak sám řekl, že poškozený není připoutaný, porušil důležitou povinnost,“ zdůvodnil Kasal.

Krajský soud tento rozsudek potvrdil, ale Nejvyšší soud po dovolání obžalovaného rozsudek zrušil a případ vrátil zpět do Klatov. „Nejvyšší soud vrátil věc k novému projednání z důvodu, že my jsme dovodili, že jednou z důležitých povinností, kterou porušil, bylo to, že nezajistil bezpečnost přepravované osoby. Soud konstatoval, že to není povinnost, která by ho stíhala, a rozhodně to nelze považovat za důležitou povinnost. Dále Nejvyšší soud uvedl, že se máme zabývat znovu tím, zda on jako řidič porušil důležitou povinnost danou zákonem,“ řekl Deníku soudce Kasal, který i po čtvrtečním dokazování dospěl k závěru, že Müller tuto důležitou povinnost skutečně porušil. „A to tím, jakým způsobem řídil to vozidlo, že se nevěnoval dostatečně řízení a nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky a typu auta a v důsledku toho došlo k dopravní nehodě. Spoluzavinění poškozeného bylo ponecháno stejné jako minule, tedy 40 procent,“ vysvětlil Kasal, který uložil naprosto totožný trest jako před rokem. Ani ten není pravomocný, dá se očekávat, že se věc vrátí ještě jednou ke Krajskému soudu v Plzni.