Pro předplatitele

Milan Kilián dnes 05:34

Pokusil se znásilnit o 31 let starší ženu, kterou zachránil náhodný kolemjdoucí, a kromě toho s bezmála dvěma promile alkoholu jezdil po městě jako šílenec stylem brzda – plyn. Nikoho naštěstí nesrazil, ale způsobil nehodu, od níž ujel. Rumun Dorin-Marian Ciocian (31) za to mohl dostat až deset let vězení, u klatovského soudu ale vyvázl v úterý s podmínkou a zákazem řízení. Verdikt si osobně nevyslechl, ze strachu před trestem již vloni zmizel do Německa. Ač o líčení věděl, k soudu nepřijel.