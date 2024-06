Jednalo se bez něj, ale ze svědků, které soud nutně potřebuje slyšet, se dostavil jen jeden. Zbylé dva proto na příští líčení přivede policie. To by měl být slyšen i jeden svědek v utajení.

Incident, kvůli němuž se Škába zpovídá u soudu, se odehrál už před bezmála dvěma lety - 9. července 2022 kolem 15. hodiny v sousedství Domažlické ulice v Klatovech. „Obžalovaný venčil psa rasy rotvajler, kterého měl tzv. na volno, tedy bez vodítka a košíku. Pes se při venčení rozběhl a v běhu narazil do ženy, narozené v roce 1948,“ uvedl státní zástupce Michal Rendl při loňském líčení, kdy se klatovský soud zabýval kauzou poprvé.

„Šli jsme se synem z koncertu v kostele. Najednou jsem ucítila silný náraz a upadla dozadu. Když jsem ležela na zemi, cítila jsem silnou bolest v pravé noze,“ popsala osudný okamžik seniorka. Dodala, že když se na nohu podívala, měla ji nepřirozeně zalomenou dozadu. Sama si ji uchopila a dala dopředu. Vtom se velmi lekla, neboť se zpod ní vysoukal tmavý pes a utekl.

Seniorka si při pádu velmi vážně zranila koleno a strávila týdny nejprve v klatovské a pak horažďovické nemocnici. Soudní znalec z oboru zdravotnictví ve svém posudku konstatoval, že se dá předpokládat, že žena bude mít trvalé následky. Ona sama uvedla, že dřív žila společenským životem, všeho se ale musela vzdát.

Škába, který při posledních volbách neúspěšně kandidoval do městského zastupitelstva, vloni v říjnu soudu řekl, že v je nezaměstnaný a jeho maximální měsíční příjem je tisíc až pět tisíc korun. Vinu svaloval na ostatní. „Já jsem šel ven a pes, který patří mé dnes již bývalé přítelkyni, s níž jsem tehdy žil, z bytu utekl. On neposlouchá, není vycvičený, volal jsem na něj marně,“ líčil soudu Škába, který dosud nebyl trestán. Dodal, že za špatný výcvik rotvajlera může dnes již jeho bývalá partnerka. Uvedl také, že venku čekal, až se pes vyběhá a přijde k němu. On ale mezitím porazil seniorku, jdoucí kolem. „Pes běžel v dráze její chůze. Ona se nedívala před sebe a přepadla přes něj,“ tvrdil Škába a zkritizoval policii, že zraněné seniorce neudělala test na alkohol.

Soudce Sperk ale došel k závěru, že vina obžalovaného byla prokázána, a uložil Škábovi, jemuž hrozily za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyři roky vězení, šestiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu 20 měsíců. Obžalovanému také uložil poškozené a zdravotní pojišťovně zaplatit částky přesahující sto tisíc korun. „Výpovědi všech svědků se shodovaly v tom, že obžalovaný psa venčil, že tam s ním byl delší dobu, a dokonce si s ním hrál s míčkem, a tudíž bylo vyvráceno jeho tvrzení, že mu pes utekl, byl nevychovaný a nechtěl se vrátit domů,“ vysvětlil Sperk.

Následovalo odvolání, věcí se tak zabýval Krajský soud v Plzni, jenž případ vrátil do Klatov s tím, že je třeba doplnit dokazování. Líčení se ale dlouho nedařilo uskutečnit, vyšlo to až na počtvrté. Škába, jemuž se podařilo předvolání doručit až díky zatykači, se nedostavil, ač termín znal, ale státní zástupce souhlasil s jednáním v jeho nepřítomnosti. Svědek Martin G. soudu řekl, že tehdy spatřil Škábu, jak je venku se psem. Zastavil se u něj na cigaretu, povídali si a Škába přitom házel psovi míčky. Pak ho vyzval, ať mu míček také hodí. „Hodil jsem mu ho nebo kopl, to už si nevybavuji, dvakrát. Poprvé se nic nestalo, podruhé se ale to štěně, jak šlo po míčku, o paní opřelo a porazilo ji,“ líčil Martin G.

Další svědci bez omluvy nepřišli. „Budou předvedeni policií,“ konstatoval soudce Sperk s tím, že by měl být příště vyslechnut ještě jeden svědek v utajení. Líčení bylo odročeno na srpen. (ki)