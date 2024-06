Podle svědků jezdil po Nýrsku a jeho okolí jako šílenec stylem brzda – plyn, naboural jiné auto, ujel od nehody a když ho krátce poté policisté zadrželi, měl bezmála dvě promile alkoholu. Když nyní začal případ projednávat klatovský soud, zůstala lavice obžalovaných prázdná.

Rumun Dorin-Marian Ciocian (31), který žil více než deset let na Klatovsku, ale vloni raději zmizel do Německa, k soudu nepřijel. Ví dobře, že mu v Česku reálně hrozí vězení. Koncem roku 2022 byl totiž potrestán za to, že se pokusil znásilnit o 31 let starší ženu. Tu naštěstí zachránil náhodný kolemjdoucí, který ho z ní shodil. Ciocian za to dostal podmínku. Teď by mohl být trest tvrdší.