Recidivista, který kvůli penězům neváhal ublížit 90leté stařence, dívka na útěku z výchovného ústavu či senior, jenž si v roce 2019 vyšel na tradiční procházku a od té doby ho nikdo nespatřil, nepomohly ani rozsáhlé pátrací akce. To jsou tři z bezmála dvou desítek lidí, které aktuálně hledají policisté z Klatovska. Jeden z nich spravedlnosti uniká už bezmála dvacet let.

V policejních databázích najdete dva typy lidí, po nichž se pátrá – hledané, což jsou ti, laicky řečeno, kteří zajímají z nějakého důvodu orgány činné v trestním řízení, a pohřešované, tedy ty, jež postrádají jejich blízcí.

„Jedinou pohřešovanou osobou v současné době v rámci územního odboru Klatovy je Miroslav Štembera, narozený 25. 11. 1950, trvale bytem Hrádek, po kterém je vedeno pátrání od 18. 11. 2019,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že Štembera tehdy odešel z místa bydliště na svoji pravidelnou procházku po okolí, ze které se nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Od té doby se po něm slehla země. Konaly se rozsáhlé pátrací akce, do nichž se zapojili policisté včetně psovodů a jejich letecké služby, profesionální i dobrovolní hasiči, strážci národního parku, kynologové Horské služby, Šumavští záchranáři a pracovníci s drony ze Správy informačních technologií města Plzně. Vše bylo marné.

„Nejdéle hledanou osobou je Seyit Hemayatallah Altay, narozený 1. 2. 1966, státní příslušnost Turecko, po kterém bylo vyhlášeno pátrání dne 7. 6. 2005 na základě příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, vydaného Krajským soudem v Českých Budějovicích. Tento na hledaného vydal rovněž Evropský zatýkací rozkaz,“ doplnila Brožová. V případě tohoto cizince mají policisté jeho hledání o to těžší, že nemají k dispozici ani jeho fotografii.

Poměrně dlouho unikají spravedlnosti i další dva výtečníci, oba už přes pět let. Prvním je Josef Kolář, na něhož vydal soud už dva příkazy k zatčení, čtyři příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a také Evropský zatýkací rozkaz. Druhým pak Zdeněk Houška. Na toho byl vydán příkaz k zatčení, příkaz k dodání odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody a Evropský zatýkací rozkaz.

Z těch, co jsou v pátrání kratší dobu, by si mohli čtenáři Deníku pamatovat Petra Vojtěcha, o němž redakce referovala poté, co dostal pětiletý trest za loupežné přepadení seniorky v Sušici. Nebyla to v tomto ohledu jeho premiéra, už předtím byl odsouzen za to, že kvůli penězům napadl dvě starší ženy v domově důchodců (90letou stařenku dokonce neváhal zranit, aby se dostal k jejím penězům).

Aktuálně je v pátrání na Klatovsku jen jedno dítě, a to 16letá bulharská dívka, která má v ČR nařízenu ústavní výchovu. Utíká opakovaně, pátralo se po ní již na jaře.

Bezmála polovinu hledaných na Klatovsku tvoří cizinci, jde celkem o pět národností.

Máte-li o někom informace, obraťte se na nejbližší policejním služebnu nebo linku 158.