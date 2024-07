Na sobotu 13. července dlouho nezapomene nezletilý chlapec, kterého ve večerních hodinách v Chudenicích zastavil 26letý muž. "Požadoval po něm jeho jízdní kolo. Následně z kapsy vytáhl příborový nůž, který proti chlapci namířil. Chlapec kolo i s věcmi zanechal na místě a utekl," popsala mluvčí policie Iva Vršecká.

Muž si následně vzal kolo i mobilní telefon, který měl chlapec v cyklobrašně, a odtlačil ho pryč. Chlapec mezitím doběhl pro pomoc do místní restaurace. "Místní obyvatelé muže našli a zavolali policii," řekla mluvčí. Mezitím ale stihl opilý muž vyhrožovat dvěma místním fyzickou likvidací. U jednoho z nich mířily výhrůžky i na členy jeho rodiny. "Svého jednání nezanechal muž ani po příjezdu policistů, jednoho z nich fyzicky napadl," pokračovala Vršecká. Není pak divu, že policie agresorovi naměřila 2,3 promile alkoholu. "Zadrženého muže jsme umístili do policejní cely, kde čeká na rozhodnutí o vzetí do vazby," dodala mluvčí.

Klatovští kriminalisté celý incident řeší hned jako několik skutků - zvlášť závažný zločin loupeže, přečin nebezpečného vyhrožování a přečin násilí proti úřední osobě.