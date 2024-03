Rodinná tragédie se zřejmě odehrála v neděli večer v Masarykově ulici v Klatovech. Dle informací Deníku jsou podezřelými z vraždy seniora jeho vnučka M. Č. a její přítel J. K.

V Masarykově ulici v Klatovech zavraždili seniora. | Video: Deník/Daniela Loudová

Pravděpodobně k tragédii došlo kvůli penězům, jelikož jsou oba známými uživateli drog, a roli sehrál i alkohol. Policii se je tak podařilo díky dobré místní znalosti a skvělé práci brzy dopadnout. Smrtící zbraní měl být nůž.

Lidé z Masarykovy ulice jsou ze situace zděšení. „Jsem z toho v šoku, co se může dít už i v menším městě. Je to neskutečné. Člověk aby se bál už vystrčit nos. Viděli jsme, jak se sem sjíždí auta, ale nikdo jsme netušili, že to bude vražda. Tomu se nechce ani uvěřit," uvedla zkroušeně se slzami v očích Klatovanka žijící desítky let poblíž místa, kde se tragická událost odehrála.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Událost se odehrála v neděli ve večerních hodinách, kdy vyjela na místo policie. „Od večerních hodin se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v Klatovech. Během chvíle se nám podařilo zadržet dvě podezřelé osoby, se kterými již provádí kriminalisté procesní úkony. Prověřováním případu se zabývají krajští kriminalisté," sdělila v neděli v noci policejní mluvčí Pavla Burešová.

Seniorovi se snažili zdravotníci pomoci, ale už ho nezachránili. „Na místě události zasahovaly pozemní výjezdové skupiny oblasti Klatovy a letecké služby. Muž po napadení utrpěl velmi závažná zranění, více než 20 minut u něj byla prováděna kardiopulmonální resuscitace našimi záchranáři. Přes veškerou snahu zasahujících se již nepovedlo obnovit životní funkce zraněného muže, lékař konstatoval úmrtí na místě," sdělila krajská mluvčí zdravotníků Mária Svobodová.